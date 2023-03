Ghazal Sari. Source: LinkedIn

est récemment passée de stagiaire à avocate chez Woods, un cabinet montréalais.Dans ses nouvelles fonctions, cette avocate « entame une carrière consacrée à la résolution de différends agissant actuellement dans le cadre de disputes commerciales complexes, de litiges de construction et d'infrastructures, ainsi que dans des dossiers d'actions collectives », selon le cabinet.« J’ai voulu rejoindre ce cabinet pour leur expertise particulière en litiges et en arbitrage international. J’apprécie énormément l’équipe avec laquelle je travaille puisque le travail d’équipe est toujours encouragé. Nous avons même des anciens juges qui sont toujours disponibles pour aider les jeunes avocats et les stagiaires. L’entraide est incroyable dans ce cabinet », explique l’avocate.Avant de rejoindre Woods, Me Sari a été stagiaire chez Gingras Avocats, à la Cour Supérieure du Québec puis chez Roy & Charbonneau Avocats. Elle a également été auxiliaire d’enseignement pour le professeurà l’Université du Québec à Montréal (UQAM).« Quand on est étudiant en droit on ne sait pas encore ce qu’on veut faire ou dans quel domaine on veut pratiquer. C’est lors de mon stage à la Cour Supérieure que j’ai compris que je voulais me spécialiser en litiges », ajoute-t-elle.Durant ses études, celle-ci s’est impliquée à titre de bénévole pour les personnes âgées à l’Hôpital Mont-Sinaï. Elle s’est aussi impliquée dans différentes initiatives d’accès à la justice, dont la Clinique juridique de l’UQAM.« Le bénévolat m’a beaucoup aidé à devenir l’avocate que je suis aujourd’hui. À l’université, on se concentre beaucoup sur la théorie sans nécessairement apprendre comment gérer nos relations avec les clients. Dans le bénévolat, on apprend à aider des personnes qui sont prises dans des situations problématiques. Ça peut nous aider à savoir comment agir lorsqu’on a des clients qui vivent des choses difficiles », mentionne-t-elle.Ghazal Sari détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal en plus d’un diplôme en common law de l’Université de Montréal.