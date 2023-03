Source: Shutterstock

Que ce soit durant les études de droit ou au cours de sa carrière, la prise de parole en public s’avère essentielle.Cette compétence n’est, toutefois, pas évidente à acquérir… Le site Jd Advising a donc listé 7 conseils pour devenir un meilleur orateur en public.1. Pratique, pratique, pratique. Pratiquez dès le matin en vous levant. Entraînez-vous lorsque vous conduisez. Entraînez-vous pendant que vous vous préparez pour la journée.Entraînez-vous à voix haute. Entraînez-vous dans votre tête. Pratiquez jusqu'à ce que vous en ayez vraiment marre.2. Faites attention aux mots de remplissage tels que « euh », « comme » ou encore « vous savez ». Essayez consciemment de les remplacer par du silence.3. Donnez à votre auditoire une idée de la façon dont votre discours est organisé. Si vous allez présenter trois arguments, dites-le dès le début, puis numérotez-les tout au long du discours.Cela aide le public à savoir où vous en êtes dans votre discours. Répétez vos principaux points dans votre conclusion.4. N’hésitez pas à demander à une personne de votre entourage de l’aide. Demandez à cette personne de regarder votre discours et de vous faire part de ses commentaires.Ces commentaires peuvent être une source d'informations inestimables et signaler les bonnes et les mauvaises choses qui ont réussi à échapper à votre radar.Les commentaires positifs vous aideront également à renforcer votre confiance avant de prononcer un discours.5. Filmez-vous vous-même. Ce n’est pas toujours une partie de plaisir mais cela peut grandement vous aider à voir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre manière de vous exprimer.6. Visualisez le succès. La visualisation est un outil puissant, souvent négligé. Si vous visualisez que vous faites quelque chose de bien, cela peut très facilement devenir une source de motivation.7. N’hésitez pas à regarder des conférences TEDx. Cela vous permettra de voir comment le langage corporel peut vous rendre plus confiant.Si vous êtes intéressé par ce concept de langage corporel, vous pouvez aller plus loin, en recherchant des informations sur les poses puissantes et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage.