Le cabinet Borden Ladner Gervais accueille 11 nouveaux stagiaires dans le cadre de la course aux stages.complète actuellement un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a été membre de l’équipe des Carabins en natation pour la saison 2021-2022. Elle est présentement étudiante en droit chez Hydro-Québec.« C’est avec grande fierté que je me joindrai à la formidable équipe de Borden Ladner Gervais pour mon stage du Barreau! Au cours des derniers mois, j’ai eu la chance de rencontrer de merveilleuses personnes et je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de travailler aux côtés de celles-ci! », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.étudie en droit à l’Université de Montréal. Elle est actuellement étudiante en droit pour Benabou & Associés. « Bien que Mese spécialise en litige civil et en droit des sociétés, j'ai été exposée à un certain nombre d'autres domaines, y compris le droit de la famille et les dossiers liés à la faillite », explique-t-elle.Cette future avocate a également été tutrice au Marianopolis College et bénévole au Friendship Circle. « Cette expérience m'a permis d'améliorer ma capacité à résoudre des problèmes et mes compétences en matière de communication », ajoute-t-elle.détient un baccalauréat en relations internationales et affaires à l’Université de Montréal. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université. « J’'ai l'immense plaisir d'annoncer que je me joindrai à la merveilleuse équipe de BLG à titre d'étudiante et de stagiaire! J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre ! », a-t-elle dit sur LinkedIn.Emma Porteous est étudiante en droit à la Clinique juridique du Mile End. Avant, elle était stagiaire en journalisme à Radio-Canada. Elle a aussi été bénévole pour l’organisme Operation Groundswell qui vient en aide aux animaux en Asie du Sud-Est.complète actuellement un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Il a récemment été membre de l’Équipe nationale de développement chez Triathlon Canada en plus d’être un athlète professionnel.« Après une dizaine d’années à me développer dans le sport de haut niveau, je suis excité de me frayer un chemin dans le monde du droit avec des gens incroyables ! », s’est-il exprimé sur LinkedIn.détient une mineure en criminologie à l’Université de Montréal. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université.« C'est avec grande fierté que je vous partage ce nouveau chapitre de ma vie en tant que nouvelle membre de BLG. Je suis infiniment reconnaissante et très impatiente de travailler avec une équipe aussi talentueuse », a-t-elle annoncé sur LinkedIn.Cette future avocate est technicienne juridique pour l’entreprise Mes papiers légaux, située à Terrebonne. Avant, elle travaillait en tant que technicienne juridique chez Notaire Expert.complète présentement le programme double en droit civil et en common law (BCL/JD) à l’Université McGill. Il a été le co-fondateur de LearningSquare GP, une entreprise québécoise qui offre des services de tutorat personnalisés.Il a également été le directeur du Syndicat de la Copropriété Résidentielle Tour des Canadiens 3. Il est présentement le fondateur de Isakson Investments, une société d'investissement immobilier qui se concentre sur le développement résidentiel durable et la technologie.détient un certificat en droit français de l’Université Panthéon-Assas. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. « Je suis extrêmement heureuse de rejoindre la merveilleuse équipe de BLG pour mon stage du Barreau! », a-t-elle dit sur LinkedIn.Marianne Bellavance a été étudiante en droit pour le Legacy Fund for the Environment. Elle est présentement responsable des communications pour Juristes à domicile.complète présentement un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. « C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que je vous annonce que je me joindrai à l'équipe de BLG pour mon stage du Barreau! Merci beaucoup à mes mentor(e)s, à mes ami(e)s et à ma famille qui m'ont soutenu au cours des dernières semaines », a-t-il dit sur LinkedIn.Ce futur avocat a effectué un stage à la Clinique juridique du Mile End et à la Cour du Québec aux côtés de l’Honorable. Il a aussi été assistant de recherche à la Cour suprême du Canada. Il est actuellement étudiant en droit pour les Centres de justice de proximité en plus d’être assistant de recherche pour l’Université d’Ottawa.détient un baccalauréat en relations industrielles à l’Université de Montréal. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université.« C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je me joins à la merveilleuse équipe de Borden Ladner Gervais LLP (BLG). Je tiens à remercier mes amis et ma famille pour leur soutien tout au long de mes études », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.Cette future avocate est présentement étudiante en droit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).complète présentement un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. « Comme première publication, quoi de mieux que partager cette incroyable nouvelle.Je suis heureuse de me joindre à cette excellente équipe! Merci à BLG! », a-t-elle annoncé sur LinkedIn.Elle est actuellement étudiante adjointe aux activités du Tribunal administratif du Logement en plus d’être vice-présidente de l’événementiel du Comité droit de l’environnement de son université. La future avocate a aussi été porteuse de motion et attachée de presse au Parlement jeunesse du Québec.a été étudiant en droit chez Dunton Rainville en plus d’avoir été auxiliaire de recherche à l’Université de Sherbrooke. Le futur avocat a aussi été stagiaire à la Cour Supérieure du Québec auprès de l’honorableIl complète actuellement son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en plus d’être étudiant M.B.A. chez LBC Capital.