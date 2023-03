Jazmen Jafar. Source: Instagram

Elle a délaissé son métier d’avocate pour faire davantage d’argent… et elle réussit!ne regrette pas d’avoir perdu sa vision idyllique de la profession d’avocat.« Un grand nombre de gens ne réalisent pas que beaucoup d’avocats sont malheureux », affirme celle qui gagnait 75 000 $US annuellement dans son ancienne vie, rapporte Business Insider.Et c’est bien pour améliorer son sort financier que l’ex-avocate a ouvert un compte sur la plateforme OnlyFans , un réseau social où se partagent des contenus érotiques et pornographiques.Elle a abandonné les honoraires de services juridiques pour faire payer quelques dollars à ses abonnés, en échange d’un accès à ses photos et ses vidéos.Et ces frais de service sont bien plus payants, puisque Jazmen Jafar dit avoir gagné 180 000 $US au cours des trois derniers mois. Business Insider assure avoir vérifié la véracité de ces montants.C’est qu’après avoir mené une double activité pendant deux ans, elle a décidé de se consacrer corps et âme à sa nouvelle vocation, l’an passé.Cette réussite financière renforce Jazmen Jafar dans la conviction d’avoir pris son virage professionnel au bon moment.« Le monde est en train de changer et les carrières traditionnelles ne sont plus ce qu'elles étaient, explique Jazmen Jafar. Dans le passé, les emplois d’avocat, d’ingénieur et de médecin étaient ce qui vous apportait de l'argent et de la stabilité, mais maintenant, avec Internet, il y a de nouvelles possibilités infinies. »Certes, elle reçoit des commentaires de personnes qui s’étonnent de son choix professionnel.« On me dit souvent que je suis folle d'avoir quitté un travail d'avocate pour devenir travailleuse du sexe, mais ce sont seulement les gens qui ont une vision glamour du métier d'avocat qui ne comprennent pas ma décision », affirme-t-elle.Si elle a délaissé cette vision glamour, Jazmen Jafar n’en garde pas moins la passion du droit. Sa vocation juridique lui reste chevillée au corps, puisqu’elle a lancé une chaîne YouTube qui assure la défense des travailleurs du sexe. L’ex-avocate assiste également d’autres créateurs de contenu d’OnlyFans à faire valoir leurs droits dans leurs contrats.