La semaine dernière, une page PowerPoint s’est retrouvée sur les médias sociaux et celle-ci a fait couler beaucoup d’encre chez les avocats. En effet, dans la capture d’écran on retrouve une liste d’attentes « non négociables » pour les étudiants en droit du cabinet américain Paul Hasting.Dans cette liste, l’associé exige que les étudiants doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 « sans exceptions, sans excuses ». On mentionne aussi qu’il faut être prêt à tout laisser tomber pour satisfaire le client « qui a toujours raison ». L’associé ajoute également dans la diapositive que les étudiants sont dans la cour des grands, ce qui est un privilège. « Agissez comme tel ».Dans le powerpoint, on peut également lire que « les clients s'attendent à ce que tout soit fait à la perfection et livré le jour même ». L’associé ajoute qu’il ne faut pas poser de question tant que vous n’avez pas trouvé la réponse par vous-mêmes. « Vous n’avez toujours pas trouvé la réponse? Parlez-en à vos camarades de classe ».On peut aussi lire dans la diapositive « qu’une fois que vous avez touché à un document, vous êtes responsable de toutes les erreurs qu’il peut contenir ».Cette fuite de données a suscité un débat chez plusieurs avocats qui critiquent ces exigences de « dégoûtantes » et « toxiques ». D’autres affirment que cette liste d’attentes ne devrait surprendre personne puisque ce sont des choses qui sont souvent exigées dans les grands cabinets.Sur Twitter, plusieurs avocats à travers le monde ont commenté la situation:« On me demande souvent pourquoi j’ai choisi de quitter les grands cabinets. Voici pourquoi ».« Étudiants en droit et avocats : restez à distance du cabinet d'avocats Paul Hastings jusqu'à ce qu'il désavoue ce qui est mentionné dans cette diapositive à l'intention des jeunes associé ».Sur LinkedIn, la cofondatrice du cabinet Henri & Wolf, Vanessa Henri, dit : « Bien que cet incident ne se soit pas produit au Québec, il met en lumière une culture de travail dans un environnement hautement compétitif qui ne devrait pas être tolérée ».Dans une déclaration à Insider, le cabinet a confirmé que « le matériel a été préparé par un associé », mais a ajouté que « les opinions exprimées ne reflètent pas les opinions du cabinet ou de ses associés ».