Pascale Dionne-Bourassa et la toute nouvelle réception des bureaux de Bennett Jones à Montréal. Source: Bennett Jones

(de gauche à droite) : Jacinthe Landry (Directrice de l’administration, Montréal), Lisa Azzuolo (Chef du marketing), Hugh MacKinnon (Président et chef de la direction), Monique Mercier (Conseillère principale), Siobhan Walsh (Chef de l’administration) et la première associée de Montréal, Pascale Dionne-Bourassa.

Le cabinet albertain Bennett Jones vient de s’installer à Montréal. La firme souhaite développer ses activités d’ouest en est au Canada. Une première, surtout en droit des affaires.« Nous sommes l’un des seuls bureaux régionaux dans l’ouest qui s’est étendu dans l’est avec autant de succès », mentionne, première avocate associée au bureau de Montréal.Bennett Jones a récemment fêté ses 100 ans d’existence. Le cabinet est installé à Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver et Ottawa. Il détient également un plus petit bureau à New York. La firme compte désormais plus de 500 avocats et conseillers au pays.Le cabinet voulait se développer au Québec depuis longtemps, mais la pandémie de la Covid-19 l’en a empêché. Ouvrir un cabinet à Montréal avait pour but de répondre aux besoins de sa clientèle.« Bennett Jones a expertise dans tout ce qui touche les énergies renouvelables, la technologie et le domaine manufacturier. Le Québec détient plusieurs ressources qui font en sorte que c’est un endroit fantastique où se développer », ajoute-t-elle.Le secteur de l’énergie et l’économie du Québec intéressent depuis longtemps les clients du cabinet « et nous par le fait même », dit Me Dionne-Bourassa.Avant de s’installer dans la métropole, Bennett Jones avait des ententes de référencement avec plusieurs autres cabinets au Québec, dont d3b, le cabinet de Dionne-Bourassa. Une source mentionne à Droit-inc que Bennett Jones avait aussi une entente avec BCF.« Référencer des dossiers à des cabinets, ça ne te permet pas de bien connaître le marché.On voulait s’imprégner de la culture québécoise et en faire partie. En venant au Québec, on ne veut pas prendre la place des autres », explique-t-elle.Le cabinet a loué un espace de plus de 20 000 pieds carrés à la Maison Manuvie, sur le boulevard De Maisonneuve. Il a même signé un bail de 10 ans avec quelques options pour faire un éventuel agrandissement.Le cabinet n’a pour l’instant pas l’objectif de s’installer ailleurs au Québec. « Avec le bureau de Montréal, on va couvrir certains districts à travers le Québec, cela est suffisant », pointe-t-elle.Pascale Dionne-Bourassa mentionne que Bennett Jones veut embaucher plus de 100 avocats en cinq ans. « On a une belle culture à faire partager et on veut participer à la revitalisation du centre-ville » avait-elle dit au journal.Est-ce possible pour un nouveau bureau d’atteindre cet objectif en aussi peu de temps? Pour l’instant, le cabinet ne compte qu’une seule avocate, soit Me Dionne-Bourassa. « Je suis consciente que c’est un projet ambitieux », soutient-elle.L’équipe de recrutement de Bennett Jones est constituée de quatre personnes dont le président et chef de la direction, la conseillère principaleet la directrice de l’administrationet Pascale Dionne-Bourassa. Droit-inc a appris qu’une firme de recrutement les épaulera dans ce processus.« On recherche des gens qui ont du talent, qui travaillent fort mais qui sont aussi capables d’avoir du plaisir », détaille-t-elle.Leur stratégie est de recruter des avocats de renom qui susciteront l’intérêt d’autres professionnels qualifiés. Ils sont à la recherche des meilleurs talents, des gens d’expérience avec un esprit entrepreneurial.« Nous sommes présentement en démarche de recrutement pour des avocats experts en droit des affaires et litige commercial, des professionnels en droit et du personnel de soutien », dit-elle.Elle ajoute : « On ne veut pas nécessairement piger des avocats qui proviennent d’autres cabinets. En engageant des avocats réputés dans le marché, ceux-ci vont attirer l’attention d’autres grands avocats », dit-elle.Avant de rejoindre Bennett Jones, Pascale Dionne-Bourassa a travaillé comme avocate dans son propre cabinet qu’elle a co-fondé et qui se nommait d3b, ainsi que dans les grands bureaux Davies Ward Phillips et Fraser Milner Casgrain.« Je suis née professionnellement dans des grands bureaux et je dois avouer que ça me manquait. En ce moment, il y a plus de 200 associés de chez Bennett Jones au Canada et je sens qu'ils sont tous derrière moi pour que je réussisse ».Elle ajoute: « Ça faisait longtemps aussi que j’espérais ne plus travailler seule en litige. Maintenant, le fait de travailler pour un nouveau bureau qui a plus de 100 ans d’expérience est totalement fascinant pour moi. Je ne peux pas rêver mieux », conclut-elle.