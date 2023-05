Me Carole Fortin. Source: LinkedIn

Ces deux avocats sont nommés à nouveau régisseurs de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ).Meest nommée à nouveau régisseuse de la RMAAQ, un poste qu’elle occupe depuis cinq ans.Ce barreau 1987 possède une grande expérience du secteur agroalimentaire. Elle débute sa carrière juridique comme directrice des affaires gouvernementales et des services juridiques de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, avant d’être nommée directrice générale de l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes.En 2005, elle rejoint HEC Montréal à titre de responsable des dons planifiés.Elle retourne trois ans plus tard dans un domaine proche du secteur agroalimentaire, quand elle devient directrice générale de l’Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA).En 2010, Me Carole Fortin est nommée vice-présidente à la communication et aux affaires publiques du Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation. Son dernier poste avant de devenir régisseuse à la RMAAQ est celui de directrice aux relations gouvernementales et aux affaires publiques de la division de l’alimentation du Conseil canadien du commerce de détail.Me Carole Fortin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, et une maîtrise en administration des affaires de l’UQAM.Meest nommé à nouveau régisseur, mais aussi vice-président de la RMAAQ.Admis au barreau en 1988, Me Gilles Bergeron a mené toute sa carrière dans la fonction publique. D’abord avocat au ministère du Revenu du Québec à la fin des années 1980, il oeuvre ensuite durant un quart de siècle à la Ville de Montréal. Arrivé comme procureur, il quitte l’administration montréalaise en 2015 alors qu’il est le directeur des sports, des loisirs, de la culture et du développement social.Me Bergeron travaille trois années au service de la municipalité de Sainte-Martine, à titre de directeur général et de secrétaire-trésorier.C’est en 2018 que l’avocat est nommé régisseur de la RMAAQ, dont il devient vice-président un an plus tard.Me Gilles Bergeron détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, et une maîtrise en études urbaines de l’UQAM et de l’École nationale d'administration publique (ÉNAP).