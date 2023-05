Source: Shutterstock

Lorsqu’on débute sa carrière, un choix doit rapidement s’opérer pour les jeunes avocats : est-ce que je rejoins un cabinet ou est-ce que je me lance en solo ?Ce choix s’avère assez difficile et la plupart des jeunes professionnels s’orientent vers la première option. Et pour cause, se lancer en solo peut être perçu comme une véritable aventure semée d’embûches…Le site Leaders in law a donc pesé les « pour » et les « contre » pour chacune des options afin de trouver ce qui vous correspond réellement.Malgré la popularité des cabinets d'avocats auprès des jeunes professionnels, il est toujours essentiel de déterminer s’il s’agit de la bonne voie pour votre carrière.1-Accès facile à diverses ressources et formationsLa plupart des entreprises juridiques disposent de professionnels du droit qualifiés et d'installations de pointe dont vous pouvez tirer parti pour renforcer vos connaissances et votre expérience juridique.2-Une quantité de travail juridique stable et cohérenteLorsque vous travaillez dans un cabinet d'avocats, vous pouvez profiter d'un volume de travail plus constant, ce qui vous laisse un salaire élevé et une meilleure rémunération.1-Horaires de travail irréguliers et surveillance étroiteTravailler dans un cabinet d'avocats signifie accumuler beaucoup de travail, surtout si vous voulez être promu le plus rapidement possible. Cette situation peut entraîner de longues heures de travail irrégulières, y compris… moins d'heures de sommeil !Si vous ne voulez pas que votre carrière juridique affecte négativement votre style de vie et vos choix personnels dans la vie, faire partie d'un cabinet d'avocats n'est peut-être pas une excellente idée.2-SurspécialisationEn raison de leur taille, la plupart des cabinets d'avocats ont tendance à diviser le travail juridique en plusieurs compartiments pour garantir des processus de travail plus efficaces.En tant que jeune professionnel du droit, vous souhaitez probablement explorer différents domaines. Travailler dans un cabinet d'avocats peut donc limiter cette possibilité…Si certains jeunes avocats peuvent être effrayés par la pratique en solo, celle-ci a également son lot d’avantages…1-Contrôle total sur les affairesEn tant que jeune avocat qui s'aventure dans la pratique en solo, vous aurez le contrôle sur votre carrière juridique et vos affaires.Par exemple, vous pouvez prendre n'importe quel type de cas que vous voulez sans obtenir l'approbation des associés et partenaires de niveau supérieur.2-Horaires de travail flexiblesSi vous êtes un avocat en solo, vous pouvez profiter d'horaires de travail flexibles. Vous n'avez pas besoin de passer de longues heures au bureau parce qu’un associé vous le dit.Lorsque cela se produit, vous pouvez optimiser votre travail et votre temps personnel beaucoup mieux, ce qui se traduit par une vie plus épanouissante à long terme.1-Plus de stressLe fait d'être un avocat solo peut vous donner plus de stress au fil du temps.Vous allez être intrinsèquement responsable de tous les cas que vous traitez et de chaque prise de décision, ce qui peut assurément occasionner beaucoup d’anxiété !2-Vous êtes toujours seulLorsque vous décidez de créer votre cabinet juridique en solo, vous ne disposez peut-être pas de suffisamment de ressources pour démarrer.Il faudra donc trouver votre bureau, commercialiser votre entreprise juridique et rechercher d'autres ressources dont vous avez besoin pour continuer à travailler.Enfin, choisir d'être avocat solo signifie également avoir des relations professionnelles limitées.