Le CHSLD Philippe-Lapointe, à Sainte-Agathe-des-Monts, et la Maison Wilfrid-Grignon de Sainte-Adèle, sont poursuivis par plusieurs familles ayant perdu un proche durant la pandémie de la Covid-19.Les familles, représentées par Me, poursuivent également le gouvernement du Québec, le CISSS des Laurentides et le groupe de santé Arbec, rapporte TVA Nouvelles.Elles réclament 21 millions de dollars en dommages punitifs.Contacté par Droit-inc, Me Gérard Samet explique que les sept familles qu’il représente ont déposé une demande en réparation civile.Il affirme que les demandeurs ont vu leurs parents être infectés par la Covid-19 en établissement en raison, d’après eux, « du laxisme des règles sanitaires pratiquées lors de la première vague de la pandémie au printemps 2020 ».Les familles déplorent les déplacements de personnel d’un établissement à un autre qui ont probablement contribué selon eux à envenimer la situation, ainsi que le manque d’équipement de protection individuel au moment où la Covid-19 se propageait rapidement.Certaines d’entre elles auraient demandé à ce que leurs parents soient transférés dans un autre établissement pour être soignés, mais les transferts auraient tardé.Selon Me Gérard Samet, les demandeurs ont perdu leurs parents « dans des conditions dramatiques et inhumaines ».Les familles demandent ainsi la condamnation des défendeurs à payer des dommages punitifs, « afin que ce genre de situation ne puisse pas se renouveler ».Le procès civil aura lieu en 2024.