Antoine Pellerin. Source: Université Laval

Me Lara Khoury, Ad. E. Source: Université McGill

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le 1er juin prochain, les professeurs de la Faculté de droitetvont accéder au rang de titulaires, tandis quedeviendra professeur agrégé.Christophe Krolik enseigne le droit des ressources naturelles et de l’énergie à la Faculté de droit. Ses recherches portent sur les aspects juridiques de la transition énergétique et l’acceptabilité sociale des projets de ressources naturelles. « Il participe à diverses recherches d’envergure concernant la transition énergétique des peuples autochtones du Nunavik et dirige plusieurs projets sur les bonnes pratiques juridiques au service de l’acceptabilité sociale des projets miniers ».Alexandre Stylios enseigne à la Faculté depuis le 1er janvier 2011 le droit pénal, la procédure pénale et la preuve pénale. Il vient de recevoir une subvention de près de 10 000 $ de la Fondation du Barreau du Québec pour la rédaction d’un ouvrage en droit de la preuve pénale qui sera co-écrit avec l’Honorable. Il a aussi obtenu le 1ier prix Walter Owen pour son ouvrage intitulé L’aveu dans les traditions inquisitoire et accusatoire - Une histoire de l’aveu.Antoine Pellerin enseigne le droit administratif et le droit des administrations publiques. Ses recherches portent sur les contrats publics et le contrôle judiciaire et il s'intéresse également aux questions d'égalité, de diversité et d'équité, notamment en interrogeant le rôle de l'État à l'égard de ces enjeux.Dans un autre ordre d’idées, La Faculté de droit a récemment annoncé la création d’un nouveau Fonds afin de souligner l’engagement de MeDiplômé en droit de l'Université Laval en 1988, Me Duchesneau avait une forte expérience dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies. Décédé en 2022, il était associé principal au sein du cabinet Norton Rose Fulbright Canada depuis 2009.« La Faculté souhaitait souligner la brillante carrière d’un grand juriste et c’est pourquoi nous avons créé, avec le soutien et la collaboration de sa conjointe, madame, et de ses collègues et amis,et, le Fonds François-Duchesneau », mentionne, doyenne de la Faculté.Par la remise d’une bourse annuelle, le Fonds François-Duchesneau permettra de former « des juristes compétents responsables, aptes à répondre de manière créative aux défis posés par l’évolution du droit et de la société et de réaliser des projets porteurs, alliant recherche fondamentale et appliquée ».Université McGillLa Faculté de droit annonce que la professeureaccédera au rang de professeure titulaire à compter du 1er juin 2023.Lara Khoury « est une experte de première importance en droit médical, en droit de la santé publique et en droit de l’environnement étudiés dans une perspective comparée, avec un intérêt particulier pour les questions de responsabilité ».Elle s’est jointe à la Faculté de droit à titre de boursière Boulton en 2000 avant d’accéder au poste de professeure adjointe en 2002. Elle a complété un doctorat et une maîtrise en common law à l’Université d’Oxford.Cette professeure est aussi cofondatrice du Groupe de recherche en santé et droit de McGill, membre permanente du Centre Paul-André-Crépeau de droit privé et comparé ainsi que membre associée de l’Institute for Health and Social Policy et de l’Unité d’éthique biomédicale de McGill.« Je me réjouis de cette reconnaissance de la professeure Khoury, une pédagogue dévouée dont la recherche de grande influence informent tant les travaux de la communauté universitaire que ceux de la pratique et de la magistrature, ici et à l’étranger » a salué le doyenAussi, les professeursetse joindront à l’Institut de droit aérien et spatial (IDAS) respectivement à titre de professeur titulaire et professeure agrégée. Leur mandat débutera le 1er août 2023 et ils prendront la barre de l’IDAS à titre de co-directeurs.Vincent Correia est professeur titulaire en droit public à l’Université de Paris-Saclay et est spécialiste du droit de l’aviation. Ses recherches s’intéressent aux interactions entre le droit aérien international et la législation nationale et régionale, dans une perspective multi-niveaux.Andrea Harrington est doyenne de la formation spatiale à Air University. Elle dirige les efforts de développement de la formation de gardiens pour l’United States Space Force (USSF), y compris la mise en place de programmes d’études supérieures de l’USSF à la John Hopkins School of Advanced International Studies à Washington, DC.« Nous sommes ravis d’accueillir deux éminents universitaires parmi les rangs de notre renommé Institut de droit aérien et spatial, et nous nous réjouissons des nombreuses contributions qu’apportera leur leadership », ajoute le doyen Robert Leckey.