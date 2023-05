Sarah-Maude Dumont et Nicolas Masse-Savard. Sources: Facebook et LinkedIn

Chloé Perreault et Émilie Fortin. Source: LinkedIn

Jean-Loup Lalonde. Source: Gowling WLG

Des stagiaires, un avocat récemment assermenté. Les cabinets font le plein de nouveaux depuis les dernières semaines ! Droit-Inc en a fait le tour…« La saison des stages se poursuit avec l'arrivée de(Québec) et de(Montréal). Nous espérons que vous vous y plairez en compagnie de vos nouveaux collègues du bureau », a annoncé le cabinet sur LinkedIn.Avant de rejoindre Morency, Sarah-Maude Dumont a été technicienne en documentation chez Pharmalab puis tutrice pour Tutorat Pro. Elle a également été rédactrice juridique chez ACEF du Grand-Portage puis traductrice juridique chez Lexis Nexis.Durant ses études, elle a été bénévole pour Pro Bono Étudiants. Sarah-Maude Dumont détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en traduction et terminologie de l’Université Laval.Nicolas Masse-Savard se dit heureux de faire partie de l’équipe de Morency en tant que stagiaire. « J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe depuis quelques jours le poste de stagiaire en droit chez Morency Société d'avocats. Très heureux de retrouver cette belle équipe », a-t-il mentionné sur LinkedIn.Durant ses études, il s’est impliqué dans l’équipe sportive Les Carabins. Nicolas Masse-Savard détient un baccalauréat en études internationales en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.« Joignez-vous à nous pour souhaiter officiellement la bienvenue àetqui sont toutes deux stagiaires en droit. Elles sont au secteur civil aux côtés de Me. Bienvenue parmi nous !Avant de se joindre à Ratelle, Chloé Perreault a travaillé à titre d’étudiante en droit chez BCF Avocats puis comme auxiliaire de recherche et d’enseignement à l’Université de Sherbrooke.Durant ses études, l’étudiante a été bénévole à la Clinique juridique ACEF en Estrie. Elle a également été coordonnatrice du Centre d’entraide à l’étude en droit de son Université. Chloé Perreault détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Émilie Fortin a fait son entrée chez Ratelle en tant qu’étudiante en droit. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.« Félicitations àqui, suite à son assermentation, se joint à titre d'avocat au sein du groupe de Droit Autochtone. Nous saluons sa détermination, sa persévérance et son dévouement. Bienvenue dans la grande famille Gowling WLG ! », a annoncé le cabinet sur LinkedIn.Jean-Loup Lalonde est avocat en droit autochtone. Il se spécialise aussi en litige et règlement de différends.Au cours de ses études, il a participé à plusieurs initiatives parascolaires, dont le Comité des simulations de l’ONU où il a siégé en tant que coprésident. Lors de la Catalonia Model United Nations, à Barcelone, en Espagne, celui-ci a reçu la distinction de Meilleur délégué, « en reconnaissance de ses qualités de diplomate ».Il a également effectué un stage en droit à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. Jean-Loup Lalonde détient un baccalauréat en droit civil et un Juris Doctor en common law de l’Université de Montréal, en plus d’une maîtrise en droit de l’Université McGill.