Joey Hanna. Source: Université du Québec à Montréal

Dave Guénette, Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante. Source: Université de Sherbrooke

Daniel Gardner. Source: Université Laval

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le chargé de cours du Département des sciences juridiques,, a obtenu le prix Pierre-Fournier décerné par le Barreau de Montréal. Ce prix est remis chaque année à une personne qui s’est démarquée « par sa contribution exceptionnelle au Barreau et à ses activités ». Il devient ainsi le plus jeune récipiendaire à avoir reçu cette distinction.Ce Barreau 2015 a été animateur et porte-parole du Salon Visez Droit. Il a également fait un stage en droit au Bureau d’aide juridique Maisonneuve-Mercier où il a travaillé pendant plus de six ans.Durant ses études, cet avocat a reçu une bourse du ministère des Relations Internationales et de la Francophonie pour ensuite faire un stage au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.Il a également été lauréat de l’avenir, personnalité 2e et 3e cycles au Gala Forces Avenir en 2021. Il a aussi remporté en 2022 la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse.Depuis janvier 2022, cet avocat enseigne à l’École du Barreau le droit des personnes, le droit de la famille et la procédure, tout en donnant le cours sur le droit des personnes et de la famille à l’UQAM.La Faculté de droit accueille trois nouveaux membres au sein de son corps professoral, soitetDave Guénette détient un doctorat en droit en cotutelle à l’Université Laval et l’Université catholique de Louvain, en Belgique. Il a été chercheur postdoctoral à la Faculté de droit de McGill pendant trois ans. Il est aussi chercheur régulier au Centre d’analyse politique et au Centre de recherche Société, Droit et Religions de l’Université de Sherbrooke.Michaël Lessard détient un double baccalauréat en droit civil et en common law de l’Université McGill. Il a travaillé comme avocat-recherchiste à la Cour d’appel du Québec avant de poursuivre ses études à la maîtrise en théorie du droit à l’Université de New York. Ce Barreau 2016 détient un doctorat en droit de l’Université de Toronto.Marie-Andrée Plante est candidate au doctorat à la Faculté de droit de l'Université McGill. Elle détient un double diplôme en droit civil et en common law de l’Université McGill, une maîtrise de l’Université d’Oxford ainsi qu’une maîtrise cohabilitée par l’École normale supérieure de Paris, l’EHESS et l’Université Paris Nanterre.Elle a occupé les postes de directrice adjointe du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé et d’avocate-recherchiste à la Cour d'appel du Québec. Elle est chercheuse au sein du Groupe de recherche sur les humanités juridiques.Dans un autre ordre d’idée, les projets de recherche des professeursetetont reçu une subvention de la Fondation du Barreau du Québec.Le Conseil de la Faculté de droit a nommé pour deux ans le professeurdirecteur des programmes de premier cycle de la Faculté de droit à compter du 1er juillet 2023, en remplacement du professeurEn plus d’enseigner à la Faculté de droit, Daniel Gardner agit aussi comme expert auprès de nombreux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux en matière d'assurance automobile et d'indemnisation, au Québec et à l'étranger.Lors de cette même séance,a également été nommé de nouveau directeur du programme de maîtrise en droit notarial pour une période de deux ans.La doyenne a tenu à remercier chaleureusement Antoine Pellerin, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré avec lui alors qu’il était à la direction des programmes de premier cycle de la Faculté.« Le dévouement et le professionnalisme qu'il a démontrés ont permis de mener à bien des mandats importants, dont celui de l'implantation de la nouvelle mouture du programme de baccalauréat en droit », affirme-t-elle.