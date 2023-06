Me Ève Bernier. Source: LinkedIn

Me Éliane Malo. Source: LinkedIn

Me Olivier Pedneault. Source: LinkedIn

Me Sabrina Silvano. Source: LinkedIn

Me Michèle Archambault-Morin. Source: LinkedIn

Dans les dernières semaines, les cabinets, ministères et entreprises ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats dans les différents cabinets.est maintenant avocate pour l’équipe de la santé du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Elle exerce principalement en droit de la personne et en droit de la santé.Avant ce nouveau poste, Me Bernier a travaillé comme stagiaire chez Mast Avocats puis comme conseillère juridique au CSSSPNQL/FNQLHSSC, à Wendake.Durant ses études, elle s’est impliquée comme coordonnatrice et membre du Comité Droit Autochtone de son université.Cette Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit de l’Université Sherbrooke ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées en santé mentale de la TELUQ.est désormais avocate spécialisée en litige matrimonial chez Lachkar Lalande. Sa pratique touche à tous les aspects du droit familial, dont la garde des enfants, la pension alimentaire et le partage des intérêts financiers.Selon le cabinet, Me Malo « se distingue par son approche profondément humaine et sa capacité à tisser des liens de confiance avec les personnes qu’elle représente. Elle sait également trouver des solutions durables aux situations complexes que peuvent vivre ses clients ».Avant de rejoindre Lachkar Lalande, elle a travaillé comme adjointe juridique puis comme avocate chez Juripop. Elle a également été avocate chez Riendeau Avocats.Cette Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est avocat plaidant au procureur général du Québec au Ministère de la Justice du Québec (MJQ).L’avocat mentionne sur LinkedIn qu’il a appris « à maîtriser les rudiments du travail dans le monde juridique, que ce soit au niveau de la rédaction ou de la recherche ». Il dit également avoir acquis une bonne expérience au niveau de l’administration et de la gestion de dossiers.Avant de rejoindre le ministère, Me Pedneault a travaillé comme conseiller en protection des renseignements confidentiels chez Revenu Québec puis comme avocat chez Hydro-Québec.Ce Barreau 2021 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.a pratiqué en droit de la famille, en droit international privé ainsi qu’en droit criminel. Selon le cabinet « elle représente ses clients avec compassion dans le cadre de dossiers de nature familiale, incluant des dossiers de séparation, de divorce et de garde d’enfants ».Avant de rejoindre Pringle & Associés, Me Silvano a travaillé comme avocate chez Vallelonga Avocate, Kalman Samuels et Devichy. « Son parcours professionnel lui a permis de plaider régulièrement devant les tribunaux québécois afin d’y défendre les droits de ses clients ».Cette Barreau 2019 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle parle couramment le français, l’anglais, l’italien, le roumain en plus d’avoir une bonne connaissance de l’espagnol.Après avoir été stagiaire,est devenue avocate chez Alepin Gauthier.« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d'avocate chez Alepin Gauthier Avocats et Notaires ».Cette avocate exerce principalement en litige civil et commercial ainsi qu’en propriété intellectuelle.Avant de rejoindre ce cabinet, Me Archambault-Morin a été recherchiste pour ZSA Avocats. Durant ses études, elle a été bénévole pour le comité technologie de l’information du Jeune Barreau de Montréal.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en science politique et économie, un certificat en droit de l’Université de Montréal en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.