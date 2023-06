Pierre Arcand

Vous venez tout juste de terminer votre stage et vous ne savez pas comment orienter votre carrière ?Pour vous aider, Droit-Inc a rencontré, consultant en ressources humaines et vice-président des secteurs juridiques et financiers de chez Arcand & Associés.Voici donc cinq choses à considérer pour choisir le bon domaine de pratique selon un expert en recrutement dans le domaine juridique.Il y a beaucoup de jeunes qui vont tomber en amour avec un type de droit dans leurs études parce que leur professeur est passionné et parce que les technicalités enseignées sont intéressantes.Il faut toutefois faire attention, puisque ce qui est enseigné peut être complètement différent de ce que l’on voit dans la vraie vie. À l’université, le droit constitutionnel peut avoir l’air très intéressant et palpitant, mais les débouchés de ce type de droit sont minimes ou presque.Il peut être très utile de contacter des avocats qui travaillent dans un domaine de pratique qui nous intéresse. On peut alors leur demander à quoi ressemble leur quotidien, vérifier si la charge de travail nous convient, si ça nous passionne, etc. C’est le meilleur moyen pour savoir si un domaine de pratique peut réellement nous convenir.Il faut tenir compte de qui on est comme individus et suivre nos champs d’intérêts. Il faut écouter nos passions, nos valeurs… Si tu n’aimes pas les notions de la bourse, oublie les marchés financiers. Est-ce que tu préfères débattre ou obtenir des consensus ? Ce sont toutes des choses à prendre en considération pour choisir le bon domaine de pratique.C’est souvent mieux d’aller en grand cabinet pour toucher à plusieurs domaines de pratique et essayer de nouvelles choses. Cependant, après le stage, on va souvent te dire où aller et quel domaine tu devras pratiquer. À la place d’aller en cabinet, tu peux aller en entreprise pour te spécialiser davantage.On choisit rarement notre domaine de pratique. La plupart du temps, les avocats finissent par travailler dans un domaine où ils ont excellé durant leur stage. Dans les faits, ce sont seulement 25 % des avocats qui choisissent leur domaine de pratique.Il est toutefois possible de changer de domaine si l’avocat le souhaite. Il faut cependant accepter de prendre un « step back » côté financier pour se laisser le temps de réapprendre quelque chose de nouveau.