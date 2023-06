Mes Riccardo Lento et Geneviève Thibault. Source: Fasken

Le cabinet Fasken a accueilli dans les dernières semaines deux nouveaux avocats, MesetRiccardo Lento est avocat au sein du groupe de droit immobilier à Montréal.Il conseille et représente les clients notamment en matière de financement, d’investissement, de partenariat immobilier, de rédaction et de négociation de contrats.« Fort d’une expérience en droit bancaire et en droit commercial, Me Lento accompagne les clients dans les différents aspects juridiques de leur dossier tout en leur offrant des solutions novatrices leur permettant d’atteindre leurs objectifs », peut-on lire sur le site du cabinet.Avant de rejoindre Fasken, Me Lento a travaillé comme avocat chez KRB, Norton Rose Fulbright et comme conseiller juridique chez FinDev Canada.Ce Barreau 2016 détient un baccalauréat ès art en science politique de l’Université de Concordia, un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit de la Osgoode Hall Law School.Geneviève Thibault est avocate au groupe droit des sociétés et droit commercial au bureau de Montréal. Sa pratique se concentre sur les fonds d’investissement, le droit bancaire et le droit immobilier.Avant de rejoindre Fasken, Me Thibault a travaillé comme étudiante en droit chez Alithya, comme agente de préparation des baux chez Cominar et comme conseillère juridique chez Otera Capital.Selon le cabinet, « son parcours universitaire unique lui a permis de faire son concours de plaidoirie sur la gouvernance d’entreprise et les crimes économiques ».Cette Barreau 2022 détient un baccalauréat en sécurité et études policières, un baccalauréat en droit ainsi qu’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.Durant ses études, celle-ci s’est impliquée comme bénévole chez FitSpirit /Fillactive.