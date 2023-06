Source: Shutterstock

Au cours des six derniers mois, l’intelligence artificielle (IA) s’est vue reconnaître le statut de reine des technologies émergentes.Loin d’être une simple mode, cette tendance de fond suscite des investissements de plus en plus lourds, comme en témoigne l’annonce de Thomson Reuters.La firme d’édition professionnelle canado-britannique se lance dans un plan d’investissements qui la verra miser 100 millions de dollars chaque année pour intégrer l’IA à ses produits juridiques.Dès cette année, Thomson Reuters incorporera l’IA générative et le clavardage avec une IA dans ses produits de recherche juridique et de flux de travail. Des clients vont être sélectionnés pour tester les prototypes de ces nouvelles fonctionnalités.Et ce n’est pas tout. Thomson Reuters a également conclu un partenariat avec Microsoft pour combiner ses produits - comme ses outils de rédaction de contrats - à Microsoft 365 Copilot.L’annonce de Thomson Reuters intervient alors que la plupart des firmes comparables se sont déjà empressées d’annoncer le lancement de technologies basées sur l’IA générative.