Pour sa 18e édition, les Prix ZSA des meilleurs conseillers juridiques au Canada (CGCA) ont eu lieu hier soir au fameux Fairmont Royal Work à Toronto. Cet édifice vieux de presque 100 ans a accueilli près de 500 avocats de tout le pays lors de cette soirée thématique complet cravate.Plusieurs juristes étaient sur leur 31 pour célébrer les meilleurs conseillers juridiques du Canada. Champagne, petites bouchées, vin et fromage étaient servis tout au long de la soirée pour satisfaire le ventre vide de ces centaines de professionnels.Un violoniste était présent pour accompagner l’arrivée des avocates portant robes, paillettes, perles et bijoux.« Tout est beau ici. Les gens sont magnifiques et je suis impatiente de participer à cet événement », a indiquéde chez Great Gulf Group et finaliste dans la catégorie Mid-Market Excellence.Une autre finaliste,de chez Anson Advisors, a également eu son mot à dire sur le gala. « C'est la première fois que je participe à cet événement. C'est merveilleux. Il y a beaucoup de personnes importantes dans la salle et je me sens très choyée d'être ici ce soir », a-t-elle mentionné.de chez ZSA a prononcé un court discours d’ouverture.« Nous vous souhaitons la bienvenue à notre 18e gala annuel du CGCA qui est en quelque sorte la cérémonie des Oscars de la communauté juridique. Ce soir, nous célébrons le talent et le dévouement des meilleurs conseillers juridiques du Canada », a-t-elle dit en début de soirée.Un jury composé de 31 juristes dont le président et co-fondateur de ZSA,, devait déterminer qui allait faire partie des 65 finalistes. Le Canadian General Counsel Award n’existerait pas sans cet homme qui a fondé cet événement en 2005.« L’événement de ce soir permet de mettre les conseillers juridiques en valeur. Ils sont récompensés pour tout le travail qu’ils font, autant sur la place publique que dans les coulisses. Ils évitent des litiges et des catastrophes et ils contribuent à apporter de la valeur aux entreprises », a affirmé, présidente de ZSa Québec.Ce sont en tout deux québécois qui se sont démarqués lors de la remise des prix., directrice exécutive des affaires juridiques et de la conformité et chef de la protection de la vie privée chez Merck Canada, a remporté le prix de gestion de litige.« Je reçois ce prix en toute humilité parce que je fais partie d’une catégorie remplie de gens talentueux. Cette catégorie est très importante pour moi puisque j’ai été avocate plaidante il y a plusieurs années de cela », a-t-elle dit en recevant son prix.Dans la catégorie Mid-Market Excellence Award, c’estde chez Novacap qui a remporté la distinction.« C’est vraiment un honneur pour moi de gagner ce prix. C’est quand même gros d'être nommé au Canada. Je suis fier que notre petite firme au Québec prenne de l’expansion à travers le pays. Ce prix sert à récompenser tout le travail de notre équipe qui travaille fort », a-t-il mentionné fièrement en entrevue.D’autres membres du Barreau du Québec étaient également nominés dontdans la catégorie Baker Mckenzie Innovation,etdans la catégorie BMO Climate Institute ESG ainsi quedans la catégorie Business Achievements Award.Lors de la soirée, le prix BLG Stephen Sigurdson a été remis à, directeur des affaires juridiques de George Weston Limited, pour l’ensemble de sa carrière.« Je suis très heureux de remporter ce prix. Toutefois, gagner une distinction pour célébrer l’ensemble de ma carrière signifie que je suis là depuis longtemps. Ça me fait sentir un peu vieux! » a-t-il dit en riant., directrice des affaires de chez Rogers Communications, a remporté le prix de conseillère juridique de l’année. Récemment, elle s’est impliquée dans la transaction de Roger et Shaw. Elle travaille pour la même compagnie depuis 2014.Pour la catégorie Baker Mckenzie Innovation Award, c'estqui a remporté le prix. Elle travaille depuis 2022 à la Banque Laurentienne comme directrice des affaires légales.Au Québec, c’est la catégorie Environnement, gouvernance et sociale qui attirait le plus d’attention, puisque deux juristes d’ici y étaient nommés: Mes Delia Cristea de chez Power Sustainable et Guenhaëlle Surpas-Lemonnier de chez Ivanhoé Cambridge.Les deux juristes sont toutefois repartis bredouille, alors quede CIBC a remporté cet honneur.de Brookfield Asset Management a quant à elle remporté le prix Business Achievement. Elle a rejoint la compagnie en 2022 alors qu’elle était en pleine acquisition d'Inter Pipeline.Pour la catégorie Osler Purdy Crawford c’estde Agnico Eagle Mines Limited qui a remporté le prix. Il a rejoint la compagnie en 2014 en tant que vice-président exécutif.a remporté le prix Blakes Judy L. Wilson Diversity. Elle travaille en tant que conseillère juridique pour Sun Life.De son côté,, de chez CBRE Investment Management, a remporté le prix Sun life tomorrow leader.« C’est un véritable honneur pour moi de recevoir ce prix. C’est quand même étrange d’être récompensé pour un prix pour la relève à 36 ans, mais je vais le prendre! », a-t-il conclu en fin de soirée.