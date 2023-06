Charlotte Blouin, Audrey Arbour et Laura Julien. Source: LinkedIn

Le cabinet PRDSA, qui offre des services et des formations pour la prévention et le traitement des situations de conflit, d'incivilité et de harcèlement en milieu de travail en matières civiles et commerciales, vient d'annoncer l'arrivée de Mecomme avocate et enquêtrice, et deainsi quecomme étudiantes en droit.C'est en droit corporatif que Me Arbour, Barreau 2021, a débuté sa carrière en droit corporatif, précise son cabinet. Elle choisit ainsi aujourd'hui de la poursuivre en prévention et règlement des différends.Elle travaillait auparavant chez Réso Gestion Corporative Inc. depuis mars 2021, comme stagiaire puis avocate.Elle y faisait de la rédaction de résolutions et de contrats en vertu des lois corporatives provinciales et fédérales, de l'analyse de mémos comptables, de l'audition et de la mise à jour des livres de minutes de sociétés, de l'analyse de conventions entre actionnaires et de capital-actions, de la préparation et du dépôt de formulaires, de déclarations et de statuts auprès des autorités gouvernementales compétentes…PRDSA précise sur LinkedIn que « Charlotte et Laura, quant à elles, sont toutes deux impliquées dans les programmes Pro Bono de leurs universités, se disent passionnées de justice sociale et de l'humain et motivées à poursuivre leur développement professionnel au sein de PRDSA ».