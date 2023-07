Me Hélène Potvin, Me Roberto Aspri et Peggy Mavroudis. Sources: Aspri notaires et LinkedIn

Dans une récente publication sur LinkedIn, Me, présidente de la Chambre des notaires du Québec, se réjouissait de constater que pour la première fois de son histoire, la présidence de l’organisme Éducaloi était occupée par un notaire, en l'occurrence Me« Une autre façon, pour la profession, d’augmenter son pouvoir d’influence dans la société et plus particulièrement en matière d’accès à la justice », a-t-elle écrit De son côté,, parajuriste à son compte forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine notarial, publiait il y a peu une réflexion sur l’importance de rehausser la profession notariale, en mettant en avant la mission de l’Union des notaires du Québec.Celle-ci a plusieurs objectifs dont la défense et la protection de la profession et de ses membres, ainsi que l’instauration d’un tarif contrôlé et le partage des ressources entre les notaires.Pour Peggy Mavroudis, les parajuristes pourraient d’ailleurs bénéficier de l’amélioration des conditions de travail des notaires. Selon elle, cela permettrait à ces derniers « d'être plus compétitifs en matière de salaires et donc de retenir les services de parajuristes expérimentés et de grande qualité ».Droit-Inc a ainsi souhaité échanger sur le sujet avec Me, qui a fondé l’Union des notaires du Québec. Ce dernier précise au passage qu’il y a à peu près 4000 notaires au Québec. Environ 2800 font de la pratique traditionnelle et les autres travaillent comme employés pour des banques, des municipalités, le gouvernement…Disons que le notaire au Québec est un professionnel auquel on pense seulement quand on en a besoin, par exemple pour l’achat d’une propriété, pour faire un testament, un contrat de mariage…Il suit pas mal les grands événements des gens, mais mis à part cela, il n’est pas vraiment très connu, on ne sait pas vraiment ce qu’il fait comme travail. On voit le résultat final, trois ou quatre pages signées, mais on ne sait pas vraiment tout ce qui est en arrière de cela. Ce n’est que la pointe de l’iceberg.C’est dommage, je pense que les notaires gagneraient à faire valoir leur importance et leur valeur ajoutée aux transactions.Le notaire n’interviendra pas dans des choses litigieuses. Il se concentre sur les conventions entre les parties, qu’il s’agisse de conventions de vente ou patrimoniales, de règlements de succession… C’est un officier public, il est impartial.Un avocat défend son client contre un autre client qui a son avocat. Le notaire doit protéger les deux parties. Les premières années de l’université sont similaires, pour l’avocat et le notaire, mais ça commence à se distinguer, je dirais, à la troisième année.Je l’ai fondé avec un collègue, Me Robert Jean, nous avons commencé ce mouvement il y a environ huit ans. Notre rôle est vraiment de faire le contrepoids, si on veut, à notre ordre professionnel, dont la mission est la protection du public.Nous, notre mission, c’est la protection des notaires. Nous avons déjà accompli certains projets, par exemple, nous sommes allés chercher notre propre régime d’assurance médicaments, nous avons fait une affiliation avec la FTQ pour leur force de lobbying, ce qui est une première parce que les syndicats professionnels n’étaient pas affiliés à une grande centrale.Nous avons également désormais le compte UNI(ON), un compte en fidéicommis à transit unique. On est en train de mettre sur pied le portail de l’UNQ, pour partager des ressources et des compétences notariales.Cette plateforme va pouvoir répartir le travail des notaires à travers la province. Par exemple, si un collègue vient de perdre sa collaboratrice pour cause de maladie, il pourra se faire aider grâce au portail par des collègues qui ont plus de temps pour lui prêter main forte.On a fait aussi des actions pour protéger la profession, des requêtes ou mises en demeure dans des cas où il y avait des organismes ou des compagnies qui venaient dans le champ des notaires, nous causer des dommages, etc.On a créé le fonds patrimonial des notaires. Et il y a notre tarif obligatoire qu’on est en train de discuter. Les notaires ici au Québec avaient un tarif obligatoire minimum qui a été abrogé en 1991, parce qu’il n’était pas respecté.On veut le remettre en vigueur parce que ça donnerait une façon de protéger la profession. On veut suivre une logique professionnelle et non pas une logique marchande. On se base sur la qualité et non sur le volume. Un tarif obligatoire minimum protégerait la pérennité de la profession. Le public y gagnerait en qualité de travail.Le notariat est une institution qui était ici au Québec avant la profession d’avocat. Au début de la colonie, c’était le notaire qui représentait la justice. Tout le système judiciaire était relié au notariat. Par la suite, le système anglophone s’est implanté. Certains actes sont restés dans les mains des notaires, mais le reste est passé du côté des avocats.Nous croyons que le notaire est important parce qu’il se spécialise dans des conventions, dans tout ce qui s’appelle le non-litigieux. Le notaire, par son caractère impartial, est comme un magistrat. Il a un degré de confiance assez important chez le public, ce serait bête si on le laissait dépérir.Lorsque le ministre Jolin-Barrette a ouvert la porte à la magistrature aux notaires, justement ce caractère d’impartialité était très important, et on l’a déjà.Je crois que les notaires devraient être un peu plus présents non seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans le milieu. Par exemple, il survient un événement et on voit qu’à la télévision, des avocats vont être interviewés, ou des juges… C’est rare qu’on demande l’opinion d’un notaire, sa perspective par rapport à un événement. En Europe, en France, c’est l’inverse.C’est sûr que le tarif obligatoire, si on réglait ce volet, 85 % de la problématique dans la profession serait réglée. On irait vers une situation où le professionnel est payé de façon juste et raisonnable. Il s’agirait d’un tarif obligatoire minimum qui serait contrôlable avec un logiciel qui générerait des factures.On s’est engagé à faire une vaste campagne médiatique pour expliquer le travail du notaire, parce que quand on ne le sait pas, tout semble excessif et abusif…