Bianca Villemure. Source: Bélanger Sauvé

Alexandre Breton. Source: LinkedIn

Julien Bergeron. Source: LinkedIn

Mélanie Zawahiri. Source: LinkedIn

Aïcha-Nour Gana. Source: LinkedIn

Dans les dernières semaines, les cabinets ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats et d’associés dans les cabinets québécois.vient d’être nommée associée chez Bélanger Sauvé.Elle pratique le droit corporatif et transactionnel. Elle s’intéresse notamment aux fusions et acquisitions, aux ventes d’entreprises, aux réorganisations corporatives et à la rédaction de conventions entre actionnaires et de baux commerciaux.Me Villemure agit également à titre de conseillère auprès des bureaux de comptables et de diverses entreprises. Elle est avocate chez Bélanger Sauvé depuis près de neuf ans.Cette Barreau 2012 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval ainsi qu’un certificat en administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières.est nouvellement avocat pour le Centre de justice de proximité de Québec. Il pratique essentiellement en droit civil.Avant de rejoindre le Centre de justice, Me Breton a travaillé comme stagiaire en techniques juridiques chez P.B.R. Il a par la suite été avocat chez Dussault De Blois Lemay Beauchesne puis à son compte pendant près de 5 mois.Ce Barreau 2022 détient un diplôme en techniques juridiques du Collège Bart ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.passe d’avocat à associé délégué chez Crochetière Pétrin. « Fort d’une expérience pluridisciplinaire, Me Bergeron a concentré sa pratique en droit de la construction et en droit immobilier », peut-on lire sur sa page LinkedIn.Avant de rejoindre ce cabinet, Me Breton a travaillé comme chargé de projet à la Clinique Juridique Juripop, comme avocat chez De Koulen Gosselin, chez Bergeron Bérubé Groulx puis chez Coursol Bergeron Groulx. Il travaille depuis 2018 chez Crochetière Pétrin.Ce Barreau 2014 détient une majeure en science politique en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est nouvellement avocate en droit locatif résidentiel chez Dufour Mottet. Sa pratique se concentre principalement en droit civil.« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai rejoint l’équipe de Dufour Mottet afin de continuer de représenter le plus de clients possible au Tribunal administratif du logement », a-t-elle écrit sur LinkedIn.Avant de rejoindre ce cabinet, Me Zawahiri a travaillé comme avocate chez BCF, chez SM Avocats ainsi que chez ImmoLegal Avocats.Cette Barreau 2010 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’arabe.est une avocate en droit des technologies et en protection de la vie privée.« En tant que nouveau membre du cabinet Henri & Wolf, Aïcha apporte une perspective nouvelle et une connaissance approfondie des contrats d'entreprise et de la défense et de la protection de la propriété intellectuelle », mentionne le cabinet.Avant de rejoindre Henri & Wolf, Me Gana a travaillé comme représentante de l’Association des Étudiant.e.s de l'École du Barreau de Montréal en plus d’avoir été avocate en droit corporatif chez Morency.Durant ses études, cette Barreau 2022 s’est impliquée comme bénévole au Jeune Barreau de Montréal. Elle détient un baccalauréat en droit et parle couramment le français, l’anglais, l’arabe et l’espagnol.Elle a également été stagiaire chez FCA Avocats avant de devenir avocate chez Harel Avocats. Cette Barreau 2022 détient un L1 et L2 en droit de l’Université de Montpellier, un L3 en échange en droit ainsi qu’une maîtrise en droit international et politiques internationales appliquées de l’Université de Sherbrooke.