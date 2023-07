Catherine Régis. Source: Université de Montréal

Pierre-Luc Déziel. Source: Université Laval

Lara Khoury. Source: Université McGill

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La professeure en droita récemment obtenu une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour un projet portant sur l'initiative de recherche sur la violence fondée sur le genre.Ce projet est une initiative conjointe de Femmes et Égalité des genres Canada et du CRSH qui ont financé seulement six projets de recherche développés en partenariat avec des organismes communautaires.Dans cette recherche, quatre recours ont été identifiés: la responsabilité civile, la plainte au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement de soin concerné, la plainte déontologique auprès de l’ordre professionnel concerné, et la plainte criminelle.L’objectif général du projet vise à rendre compte des écarts entre l'accès à la justice qui sous-tend les recours, et la réalité de leur accès par les victimes.Dans un autre ordre d’idées, 15 étudiants de la Faculté de droit ont eu l’occasion de participer à l’École d’été en Alberta sur le thème Droit autochtone et ses applications.Durant les deux premières semaines, les étudiants ont pu approfondir les différentes facettes du droit autochtone en suivant 12 heures de cours et en participant à des activités de recherche à Montréal.Lors de la troisième semaine, le groupe s’est déplacé auprès de la Première Nation Chiniki située au nord-est de Calgary. « Ils y ont étudié l’application des coutumes locales, la culture Stoney Nakoda, et les impacts du droit autochtone et de sa pratique, le tout en abordant les enjeux qui transcendent les limites géographiques de la Nation ».Le groupe était accompagné par le professeur et vice-doyen aux affaires internationalesLe professeur en droita récemment été nommé membre du conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies.Puisqu’il est membre non indépendant, il a été nommé pour une période d’un an. Il entrera en fonction à la prochaine séance régulière du conseil d’administration le mercredi 25 octobre prochain.Les recherches de Pierre-Luc Déziel portent principalement sur l’impact des nouvelles technologies sur le droit à la vie privée et sur la protection des renseignements personnels.Aussi, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a remis le prix Camille-Laurin au professeur et spécialiste international du droit constitutionnel,Professeur associé et émérite de l’Université Laval, Henri Brun « a défendu les efforts juridiques et législatifs du gouvernement du Québec en faveur de la reconnaissance du droit fondamental du peuple québécois de préserver sa spécificité sociale, juridique et linguistique au sein du cadre constitutionnel canadien ».La professeure en droita reçu le prix pour le droit Ramon-John-Hnatyshyn 2023 de l’Association du Barreau canadien (ABC) le 21 juin dernier.Ce prix vise à honorer une contribution exceptionnelle à la réforme du droit, au savoir juridique ou à la recherche juridique. Lara Khoury devient donc la troisième membre de la Faculté à recevoir cette distinction, après le défunt professeuret« Lara Khoury est une experte de premier rang dans les domaines du droit médical, de la santé publique et de l’environnement étudiés dans une perspective comparée, avec un intérêt particulier pour les questions de responsabilité ».Elle s’est jointe à la Faculté de droit à titre de boursière Boulton en 2000, avant d’accéder au rôle de professeure en 2002. Elle détient un doctorat et une maîtrise de l’Université d’Oxford.stitut national de santé du Québec.« Je suis ravi de voir ainsi reconnue l’éminence de notre inspirante et innovatrice collègue dans ses domaines d’expertise » a salué le doyen. « Ses travaux d’actualité sur la responsabilité civile ont apporté une contribution remarquable à la société en informant tant la recherche universitaire que la pratique du droit et la magistrature ».