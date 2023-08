Me Megan Lynch. Source: Louis-Philippe Wolford

Me Megan Lynch. Source: Louis-Philippe Wolford

Me Megan Lynch. Source: Louis-Philippe Wolford

Difficile de passer à côté de Mecet été dans le milieu juridique québécois.L’avocate qui n’hésite pas à assumer un style bien à elle, teinté de rose, dans un univers qu’elle décrit comme étant trop conservateur, a mis sur pied début juillet son cabinet en droit des affaires Lynch Légal, basé sur la Rive-Sud.Un cabinet qu’elle décrit comme une firme « d'avocat(e)s d'exception, accessibles, ambitieux et audacieux, qui disposent de compétences professionnelles élevées et d'une approche innovatrice et rafraîchissante ».Sur LinkedIn, elle se dit déterminée à faire progresser le milieu. L’avocate raconte avoir été frustrée de recevoir « des remarques misogynes, réductrices ou inciviles ». « Des commentaires non-sollicités sur mon apparence physique, mes formes, ma féminité, ou encore trop indécents pour être reproduits ici », précise la Barreau 2022, très présente sur les réseaux sociaux Dans l’une de ses dernières publications, elle explique avoir eu l’audace de prendre des vacances un mois suivant le démarrage de son entreprise, en Croatie. Si son style divise, Me Lynch n’hésite pas à faire parler d’elle et assure que ses projets vont bon train.Droit-inc lui a demandé comment se passaient les débuts de son cabinet, et comment elle envisageait l’avenir…Mieux que je ne l’imaginais ! J’ai quitté mon ancien employeur et j’ai tout de suite commencé, dès le 1ᵉʳ juillet. J’ai été très agréablement surprise de voir la réponse. Je ne m’attendais pas à ça. Les gens du milieu me disaient que je devais être prête à ne pas avoir de clients pendant plusieurs mois.Finalement, la première journée, j’avais déjà des clients prêts à commencer avec moi. J’ai déjà entamé des processus pour l’embauche de collègues, pour répondre à la demande.Le narratif commun, jusqu’à présent, c’est que pour de multiples raisons, ils ne s’associent pas à l’avocat typique et ils ont eu de mauvaises expériences. Ils ont été, je pense, peut-être charmés par mon approche. Je véhicule un message d’accessibilité, un climat de confiance…Il y a aussi le désir d’innover. Dans le milieu des affaires, beaucoup d’entrepreneurs ont à cœur de faire des choses différentes. Je pense que beaucoup de gens s’identifient à mon message parce qu’ils se sont aussi sentis dans le milieu comme le mouton noir… Parce qu’ils voulaient innover.Oui, mais présentement, je suis en processus pour me déplacer sur l’île de Montréal.En 2024 au plus tard, mais c’est très possible que ce soit dès l’automne, si ça continue sur cette voie. Ce qui est important pour moi, c’est d’avoir des processus internes pour m’assurer que les gens qui vont travailler avec moi auront le même fonctionnement. Je ne veux pas engager juste pour engager.Disons, de manière réaliste, peut-être deux avocats d’ici la fin 2024. On serait trois avocats, ça ferait du sens. À long terme, une fois qu’on aura un bon fonctionnement, on pourra voir pour la suite.​​Je l’ai rencontré il y a quelques mois et je l’admire beaucoup parce qu’il a son entreprise de chasse de têtes, c’est un bel accomplissement professionnel. Ç'a été un « no-brainer » qu’on devait s’associer parce que je pense qu’il peut apporter beaucoup à la firme.Il a un rôle de mentor, il est actionnaire très minoritaire chez Lynch Légal. On a vraiment l’intention de garder nos deux entreprises séparées, mais vu qu’il a son entreprise de chasse de têtes, on aurait un département interne de recrutement pour le personnel.Ce qu’on est en train de faire présentement, c’est d’élaborer notre stratégie pour le recrutement.Je le vis très bien, je suis extrêmement flattée qu’autant de gens aient de l’intérêt pour ce que je fais. Le plus important pour moi, ce sont les messages que je reçois de gens qui se reconnaissent dans ce que je dis.Je me doutais que ça allait avoir un impact comme ça dans le milieu parce que ce n’est pas nécessairement quelque chose qui a été fait. Je pense que c’est assez choquant considérant à quel point le milieu est conservateur.Mais je me trouve extrêmement privilégiée d’être capable d’avoir cet impact sur le milieu. C’est très flatteur de voir que j’inspire des gens à faire des changements comme ça dans leur vie.Oui, c’est sûr! L’être humain s’oppose naturellement au changement. Je fais quelque chose d’assez différent. Ça ne me dérange pas. J’ai vraiment choisi de le faire pour moi et pas pour les autres. Présentement, je fais confiance à mon jugement. L’important, c’est que je sois bien dans ce que je fais, et c’est le cas.Oh ! Je n’y ai jamais pensé ! C’est drôle parce que ça ne m’est jamais venu à l’esprit, mais peut-être éventuellement un jour, sait-on jamais!