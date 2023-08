Sarah Assadian. Source: LinkedIn

, conseillère technique en brevets, rejoint Robic. Le cabinet précise qu’elle se spécialise dans la rédaction et la poursuite des demandes de brevets liées à la biotechnologie et aux sciences de la vie.« Elle a une forte expérience dans les domaines de biochimie, des neurosciences, des thérapeutiques et diagnostics du cancer, ainsi que de l’imagerie médicale », précise Robic.Cela faisait quatre ans que la titulaire d’un doctorat en biochimie de l’Université McGill travaillait au sein du cabinet BCF représentant des clients canadiens et internationaux directement dans les bureaux des brevets des États-Unis, du Canada et de l'Europe.