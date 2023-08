Florence Forest. Source: LinkedIn

Merejoint TACT, entreprise née en 2011 avec l’idée de redéfinir le conseil stratégique aux entreprises et aux organisations. Elle y est directrice des relations publiques et gouvernementales.« Je poursuis ma carrière dans un domaine connexe où j’exploiterai tous les apprentissages de ma pratique en droit, précise-t-elle sur LinkedIn. Une profession noble, que j’ai été fière de pratiquer pendant 10 ans ».Barreau 2014, Me Forest a travaillé précédemment chez Lavery pendant près de six ans comme avocate puis avocate principale. L’avocate de litige pratiquait en responsabilité civile et professionnelle, en droit de la santé et en droit des assurances.Diplômée en droit civil de l’Université d’Ottawa, elle a eu l’opportunité de représenter des clients dans le cadre de litiges complexes devant les tribunaux de première instance et d’appel, précise notamment son ancien cabinet.L’avocate se dit fière d’avoir représenté la marque Lavery. Entre autres remerciements, elle s’adresse à, cheffe de la direction du cabinet à Montréal. « J’ai été fière et heureuse de travailler sous l’égide d’une femme moderne, à l’écoute et ouverte aux changements. Ce sont de grandes qualités chez une gestionnaire. »Elle a débuté sa carrière d’avocate chez Bélanger Longtin et est diplômée de l’Université d’Ottawa.