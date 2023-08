Ralph Blindauer. Source: Le Parisien

etont toujours eu l’habitude de parcourir la France pour plaider devant les tribunaux la cause de leurs clients, des regroupements de travailleurs et des organisations syndicales.Quand la pandémie de Covid-19 a frappé son pays au printemps 2020, l’avocat spécialisé en droit du travail et son épouse juriste se sont retrouvés limités dans leurs déplacements, en raison de la fermeture des hôtels et des restaurants. Comment rester réactif et efficace quand on ne peut plus se rendre auprès des clients et dans les tribunaux?C’est alors que s’est imposée l’idée d’établir leur bureau dans leur véhicule récréatif (VR). Cette idée - qui peut sembler étrange au premier abord - leur est venue de vacances passées dans un tel véhicule.Le couple a acheté un VR usagé, qui est devenu à la fois leur bureau et leur logement. Si ils sont locataires d’un appartement dans le nord-est de la France, ils n’y passent que trois à quatre jours par mois… essentiellement pour laver leur linge, relate L’Est Républicain.C’est que ce mode de vie leur permet de se déplacer quand bon leur semble. La preuve, ils parcourent 60 000 kilomètres par an, sillonnant leur région d’attache, la Moselle, et tout le nord-est du pays, tout en se rendant à Paris ou à Marseille, ou n’importe où ailleurs en France lorsque les clients les appellent.Et l’arrivée du VR continue d’étonner. « Au début, les salariés sont assez surpris de me voir sortir de ce véhicule garé sur le parking de leur entreprise, ils ne peuvent pas s’empêcher de se marrer », raconte l’avocat en entrevue avec Welcome to the jungle.Le couple savoure chaque jour son mode de vie, qu’il décrit comme comme un art de vivre. L’avocat et la juriste travaillent sur leurs dossiers au bord de l’océan, près d’une plage ou au milieu d’une forêt…De quoi faire pâlir de jalousie les avocats installés dans les bureaux les plus beaux?