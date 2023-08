Ysolde Gendreau, Marina Sharpe, Guillaume Rousseau. Source: LinkedIn

18 étudiants ont eu la chance de participer à une École d’été à Rio à Janeiro au Brésil, sur le thème du droit des technologies, du 16 au 21 juillet derniers. Ils ont été accompagnés par la professeure en droitDans le cadre de la formation, le groupe a assisté à des conférences données par des professeurs experts dans le domaine. Des ateliers et des visites professionnelles, touristiques et culturelles étaient à l’horaire.« À l’issue de cette école d’été, les étudiants ont obtenu 3 crédits, développé un important réseau de contacts et acquis une expérience académique et culturelle inoubliable ».Le professeur en droita obtenu une subvention de 49 150$ du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes afin d’organiser la 18e Conférence de l'Académie internationale de droit linguistique qui portera sur le thème « Droit, langues, peuples autochtones, minorités, majorités fragiles et gouvernance au Québec, au Canada et dans le monde ».Cette conférence se déroulera du 3 au 5 juin 2024, au Campus principal de l'Université de Sherbrooke.« Cette conférence sera l’occasion de réfléchir à la gouvernance des politiques linguistiques au sens large, notamment à celles des langues officielles dans les sphères publiques et de l’entreprise privée, des langues minoritaires, autochtones ou associées à des majorités fragiles ».Dans un autre ordre d’idées, la professeure en droit et associéevient tout juste de publier un article intitulé « It's All Relative: The Origins, Legal Character and Normative Content of the Humanitarian Principles » dans la International Review of the Red Cross.« Cet article analyse le caractère juridique et le contenu normatif des principes pour chacune des catégories d'acteurs susmentionnées plus les États, démontrant que les principes n'ont pas et, juridiquement, ne peuvent pas avoir, un caractère juridique et un contenu normatif fixes ».