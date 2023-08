Le développement de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le milieu juridique semble présenter de multiples opportunités.C’est du moins ce qu’expriment les professionnels du droit interrogés par l’enquête de Thomson Reuters menée au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et au Royaume-Uni.Avant tout, l’IA conduira à améliorer la productivité (75 %) et l'efficacité (67 %), considèrent les professionnels exerçant dans les cabinets d’avocats. Ces deux impacts entraîneront une augmentation des revenus, selon 55 % des répondants qui considèrent que la réduction des coûts obtenue par l’IA générera une meilleure rentabilité pour leur cabinet.Les revenus des cabinets pourront aussi augmenter grâce aux nouveaux services qui pourront être développés en s’appuyant sur l’IA, prévoient pas de moins de 81 % des répondants.Outre la hausse des revenus, l’usage de l’IA permettra d’augmenter les compétences professionnelles des avocats, selon plus de la moitié (58 %) des professionnels interrogés. Et les cheminements de carrière seront plus diversifiés, estiment 81 % des avocats qui s’attendent à assister à une augmentation du recours à des fournisseurs alternatifs de services juridiques.Certes, il existe des motifs d’inquiétude. Les plus importants d’entre eux sont le manque de compétences technologiques et le manque d'investissement dans la technologie. Mais trois avocats sur dix (30 %) s’inquiètent également du manque d’exactitude qui pourrait découler d’un usage croissant de l’IA.