Marie-Michelle Prévost Source: St-Aubin Avocats

Meest spécialisée dans le domaine du droit foncier et municipal au sein du cabinet St-Aubin Avocats.Elle agit principalement à titre d’avocate et conseillère juridique dans le cadre de litiges en droit foncier, et dans le cadre de vérifications diligentes dans les transactions immobilières commerciales.Avant d’obtenir son Barreau, Me Marie-Michelle Prévost a travaillé trois ans à la municipalité de Shefford comme inspectrice municipale.Elle possède une solide connaissance des règles en matière d’aménagement et d’urbanisme de même qu’une bonne compréhension des enjeux liés à la propriété foncière.Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal. Elle détient également un baccalauréat en urbanisme de l’UQAM.