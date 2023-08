David Boire-Schwab, Léa Landry, Ariane Maillet, Alexandra Gravelle, Stefan Sasura. Source: LinkedIn et Facebook

Rien n’arrête les nominations! Droit-Inc fait le tour des dernières…Meoccupe désormais le poste d’avocat en litige au Ministère de la Justice du Canada.Le Barreau 2019 travaillait depuis plus de six ans chez McCarthy Tétrault au sein du groupe litige de Montréal, où il a commencé sa carrière comme étudiant puis stagiaire en droit.Il est diplômé de l’Université Laval.Meest désormais avocate criminaliste chez Giguère Lespérance Tellier Avocats. Sur LinkedIn, elle a tenu à remercier les avocats d’OMC Avocats pour son stage et pour tout le savoir transmis.« Ces acquis m’aideront tout au long de mon parcours professionnel », assure-t-elle.Me Maillet est diplômée de l’UQAM.Mevient pour sa part d’annoncer une nouvelle étape de sa carrière professionnelle chez Juriseo Avocats.Sur LinkedIn, elle se dit très heureuse d’intégrer l’équipe.« C’est aussi le cœur gros que j’ai quitté l’étude De Petrillo Lechasseur Avocats, où j’ai débuté ma carrière d’avocate. Je les remercie de leur soutien et de leur confiance au cours des dernières années ».Elle est diplômée de l’Université de Sherbrooke.Barreau 2016, Meest désormais conseiller juridique principal chez Desjardins.Il travaillait auparavant au Fonds de Solidarité FTQ depuis juin 2021, et encore avant chez Dunton Rainville.Mea été assermentée le 11 août dernier. C’est le Jeune Barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui en a fait l’annonce sur Facebook, et qui précise qu’elle a effectué son stage au cabinet Michaud Vaillancourt Avocats de Rivière-du-Loup où elle est demeurée par la suite.Elle pratique en droit civil et en litige, principalement.