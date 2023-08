Yannick Beaudoin. Source: Benett Jones

Le cabinet Bennett Jones accueille Mecomme associé dans son nouveau bureau situé à Montréal.« Fort de 25 ans d'expertise inégalée, il a travaillé sur certains des plus importants financements des projets et infrastructures du Québec. Agissant pour des clients au Québec, partout au Canada et à l'étranger, il travaille avec zèle à établir des relations profondes et durables et à réaliser des projets complexes et de grande envergure », mentionne le cabinet.Avant de rejoindre Bennett Jones, Me Beaudoin a travaillé chez Blake, Cassels & Graydon pendant près de 21 ans.« C’est une occasion formidable pour moi d’aider mes nouveaux collègues et associés de Bennett Jones à mettre sur pied un nouveau bureau. Notre objectif commun est de bâtir et de favoriser des relations solides et durables avec notre clientèle », affirme-t-il.Dans le cadre de son travail, Me Beaudoin conseille des promoteurs de projets dans les secteurs des transports, des infrastructures sociales, des énergies renouvelables, de l’électricité et des soins de santé, ainsi que des souscripteurs d’obligations, des investisseurs institutionnels et des banques quant au financement de ces actifs.En matière de droit immobilier, il soutient des clients pour le financement, les acquisitions et les aliénations de propriétés ainsi que pour le développement, la location et la gestion de propriétés commerciales.Bennett Jones a ouvert en mai dernier son premier bureau à Montréal. Dans un récent article , l’équipe du cabinet a mentionné qu’elle souhaitait embaucher plus de 100 avocats en cinq ans.Est-ce possible pour un nouveau bureau d’atteindre cet objectif en aussi peu de temps? Pour l’instant, le cabinet ne compte que trois avocats, soit Mes, Yannick Beaudoin et« Je suis consciente que c’est un projet ambitieux », avait mentionné Me Dionne-Bourassa en entrevue.« Yannick est un avocat de renom au Québec et sera un précieux atout pour notre équipe de Montréal, tandis que nous poursuivons notre engagement à long terme dans la province » conclut, président du conseil et chef de la direction de Bennett Jones.