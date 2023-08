Sophie Alain, Ginette Depelteau, Erik Bouchard-Boulianne, Marie-Claude Sarrazin, Michel Simard. Sources: LinkedIn, LCI et Sarrazin Plourde

Le Conseil des ministres fait des heureux parmi les avocats, en les nommant dans la haute fonction publique.Meest nommée à nouveau présidente du conseil d’administration de la Société québécoise d'information juridique (Soquij), une fonction qu’elle occupe depuis cinq ans.Assermentée en 2002, l’avocate a exercé durant une décennie chez Borden Ladner Gervais (BLG), avant de devenir associée au cabinet boutique Sarrazin Plourde, où elle est devenue associée directrice en 2021.Me Sarrazin est spécialisée en litige disciplinaire, civil et commercial. Elle a représenté des professionnels et des syndics d’ordres professionnels devant les conseils de discipline et le Tribunal des professions.L’avocate a aussi développé une expertise en droit de la construction, qui l’a conduite à représenter des entrepreneurs, des propriétaires et des cautions.Me Sarrazin a présenté de nombreuses conférences et formations. Elle est membre fondateur du consortium de recherche Accès au droit et à la justice (ADAJ) et, depuis 2016, directrice du chantier Justice sans papier, projet pilote du Laboratoire de cyberjustice.L’avocate est membre du Comité de liaison entre le Barreau de Montréal et le Tribunal des professions depuis 2008. Elle a participé à la rédaction de l’Aide-mémoire sur les meilleures pratiques au Tribunal des professions en novembre 2012.Elle est également secrétaire de l’Observatoire sur le droit à la justice affilié à l’Université de Montréal, et membre du conseil d’administration du Théâtre de l’Opsis.Me Marie-Claude Sarrazin détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommée membre et présidente du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.Cette avocate assermentée en 1989 a pratiqué durant un quart de siècle au sein de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Après avoir exercé cinq ans au ministère de la Justice comme avocate représentante du procureur général du Québec, Me Ginette Depelteau a connu une ascension professionnelle à la Caisse, qu’elle quitte en 2019 alors qu’elle était vice-présidente principale à la conformité et à l’investissement responsable.Depuis 2020, Me Depelteau est présidente et consultante de la firme Éthique et conformité conseils. Elle est également co-directrice du programme Éthique et Conformité de l'École des dirigeants de HEC MontréalMe Ginette Depelteau détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, ainsi qu’un baccalauréat en communications de l’UQAM. Elle est également titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Montréal et de HEC Montréal.Meest nommé à nouveau membre du conseil d’administration de Retraite Québec.Avocat depuis 1997, Me Bouchard-Boulianne est économiste à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) depuis dix ans.En début de carrière, Me Bouchard-Boulianne a pratiqué en cabinet, chez Desjardins Ducharme Stein Monast, puis chez Brouillette Charpentier Fortin.En 2003, l’avocat rejoint le Syndicat de la fonction publique du Québec à titre de conseiller au service de la recherche.Me Erik Bouchard-Boulianne détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, une maîtrise en administration publique de l’École nationale d'administration publique (ÉNAP) et une maîtrise en sciences économiques de l’Université de Calgary.Meest nommée à nouveau membre du Tribunal administratif du logement.Inscrite au Tableau de l’ordre depuis 1991, Me Sophie Alain a commencé sa carrière dans le domaine de l’édition avant de rejoindre la fonction publique.L’avocate a successivement œuvré au ministère du Revenu, puis comme avocate plaidante au ministère de la Justice du Canada, avant de se joindre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à titre de réviseuse experte.En 2009, Me Sophie Alain est coordonnatrice aux opérations à la direction régionale de l'Ouest et du Nord du Québec au ministère de la Famille. C’est en 2013 qu’elle est nommée pour la première fois au Tribunal administratif du logement.Me Sophie Alain détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, ainsi qu’un DEA en droit de la santé de l’Université Bordeaux I en France. L’avocate est également titulaire d’un certificat en planification fiscale et financière des particuliers de l'Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF).Meest nommée à nouveau membre du Tribunal administratif du logement.Barreau 1989, l’avocate a œuvré en cabinet, essentiellement en litige civil chez Desjardins Ducharme puis chez Grignon Laporte. Elle se joint ensuite au bureau du syndic du Barreau du Québec, où elle exerce durant près de deux décennies.En 2011, Me Sylvie Lambert est nommée membre de la Commission des transports du Québec, avant d’être nommée membre du Tribunal administratif du logement deux ans plus tard.Me Sylvie Lambert détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Meest nommé à nouveau membre du Tribunal administratif du logement.Assermenté en 1990, Me Daniel Gilbert a mené l’essentiel de sa carrière en cabinet. Il a exercé successivement chez Rochon, Prévost, Auclair, Fortin et D’Aoust, puis chez Gilbert Picard Gauthier, avocats, avant de rejoindre le cabinet Bissonnette et Fortin. Parallèlement, il pratique à son propre compte.Me Daniel Gilbert est membre du Tribunal administratif du logement depuis dix ans. L’avocat détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommé régisseur de la Régie de l’énergie.Me Simard est avocat à la Ville de Montréal depuis dix ans. Il pratique habituellement en litige civil, en droit municipal et en médiation civile.Me Michel Simard détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Mais sa formation initiale est en génie, puisqu’il possède un baccalauréat en génie électrique de l’Université Laval et une maîtrise en génie de l’Université McGill. Me Simard est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.Une fois devenu avocat, Me Simard est devenu médiateur accrédité de l’Institut de médiation et d'arbitrage du Québec. Il est également titulaire d’un certificat en gestion de projets du Project Management Institute en Pennsylvanie.C’est ainsi qu’avant d'œuvrer à la Ville de Montréal, Me Michel Simard a fait carrière chez Hydro-Québec, d’abord comme ingénieur, puis comme avocat.