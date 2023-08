Fiona Trevelyan Hornblower et Jennifer Mandery de la Fondation NALP. Source: Canadian Lawyer

Les nouveaux venus dans le milieu du droit doivent toujours concilier leur début de carrière avec l’impact négatif de la pandémie sur leur santé mentale.Plus de la moitié (55 %) des récents diplômés en droit considèrent que la pandémie a eu un impact négatif sur leur santé mentale et leur bien-être, selon une enquête du Répertoire canadien d’employeurs juridiques (NALP) et de la Fondation NALP. Le sondage a été mené auprès de diplômés de cinq facultés de droit, qui ont obtenu leur diplôme en 2019.Cet impact négatif est ressenti plus fortement parmi les femmes, précise le Canadian Lawyer Mag Les cabinets semblent avoir des difficultés à prendre en compte cette réalité, et surtout à remédier aux problèmes de santé mentale des jeunes diplômés. Quand on les interroge sur ce qui alimente leur satisfaction au travail, le soutien au bien-être et à la santé mentale figure près de la dernière place.Les trois-quarts (77 %) de ces diplômés bénéficient d’horaires de travail hybrides.Par ailleurs, l’enquête montre la grande mobilité des diplômés en droit de l’année 2019. Deux sur trois (65 %) ont occupé deux postes ou plus depuis l’obtention de leur diplôme il y a quatre ans.Le principal facteur de changement d’emploi est d’obtenir une meilleure rémunération et de meilleures primes (54 %).