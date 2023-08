Un nouveau service d’aide vient d’être mis en place dans le but de répondre au phénomène de l’autoreprésentation devant la Cour municipale de Montréal.Sous forme de projet pilote, le PAJ-EVE (Projet Accompagnement Justice-EVE) est offert à la clientèle féminine accusée d’infractions à caractère économique.Il peut être proposé aux femmes qui méconnaissent ou craignent le système judiciaire ou qui semblent avoir de la difficulté à se mobiliser face à la complexité des obstacles qu’elles rencontrent.L’aide apportée par le PAJ-EVE aux femmes judiciarisées peut prendre plusieurs formes : vulgarisation de l’information, référence à des avocats de la défense, aide et accompagnement pour les audiences ou encore soutien et accompagnement vers des ressources spécialisées.Le projet pilote est financé par le ministère de la Justice jusqu’au 31 mars 2024.Le Barreau du Québec invite les avocats à référer leurs clientes qui correspondent à la clientèle ciblée pour le projet PAJ-EVE.