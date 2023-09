Le premier ministre, François Legault, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard. Source: Radio-Canada

Le premier ministre,, le ministre de la Justice,, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean,, ont procédé au lancement de deux nouveaux projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans les districts judiciaires d'Alma et de Chicoutimi.Pour répondre aux besoins des victimes, plusieurs mesures très concrètes ont été mises en place.Des formations sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale vont être offertes à l'ensemble des acteurs et actrices susceptibles d'intervenir au sein du tribunal spécialisé.Les personnes victimes pourront également bénéficier du soutien et de l'accompagnement d'intervenants socio-judiciaires de liaison, un poste spécialement créé pour ce tribunal.« C'est une avancée exceptionnelle pour les droits des femmes, dont on doit être fiers! Je veux que les victimes aient tout le soutien et la sécurité nécessaires pour qu'elles n'hésitent plus à dénoncer, et pour que justice soit faite. C'est vers ça qu'on travaille avec le lancement du tribunal spécialisé », a déclaré par communiqué le premier ministre, François Legault.