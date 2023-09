Alexandre Debarge, Me Ernst Élizée, Me Manuel St-Aubin, Me Hugo Martin, Me Marie-Michelle Prévost et Me Grégoire Perron. Source: St-Aubin Avocats

Cinq avocats du cabinet St-Aubin Avocats, dont un Barreau 1980 et une Barreau 2023, donnent leurs conseils pour aider les futurs avocats à préparer et réussir au mieux l’examen du Barreau du Québec., parajuriste au sein du cabinet, livre leurs témoignages dans un texte publié sur le site de St-Aubin en abordant plusieurs thématiques, comme les méthodes de préparation, la gestion du stress, la mémorisation et l’organisation, la gestion du temps pendant l’examen, l’équilibre entre préparation et bien-être.Droit-Inc a sélectionné plusieurs conseils.Sur le plan des méthodes de préparation, Me, Barreau 2021, conseille d’avoir une routine rigoureuse. Cela inclut des heures dédiées à l’étude des pauses régulières. Voici son conseil:« La discipline est le plus important, il faut avoir des horaires fixes pour étudier, manger, se reposer. Bien dormir est essentiel, il faut également prendre du temps pour ne pas étudier et faire autre chose. Pour ma part, j'avais les cours l’après-midi de 13h à 17h, ensuite j’allais à la bibliothèque de 18h à 20h pour préparer les cours du lendemain. De 7h30 à 12h, j’essayais de faire les annexes pour les cours de la journée et le week-end, j'essayais de prendre de l’avance, ce qui me permettait de réduire le stress ».Concernant la gestion du stress, Me, Barreau 2018, insiste sur l’importance de rester calme sans se laisser entraîner par le stress des autres. Il ne conseille pas aux étudiants d’étudier en groupe. Selon lui, cela rend vraiment les gens stressés.« Si vous avez passé le bac en droit vous êtes capable d’étudier seul et ce sera une barrière contre le stress d’autrui. Ne vous comparez pas surtout, se comparer c’est embarquer dans la spirale du stress des autres ».Il conseille aussi d’éviter les réseaux sociaux, les textos, la télévision… Et de rester concentré sur le travail.Me, Barreau 1997, souligne aussi l’importance de pratiquer une activité physique régulière. « C’est très important, j’allais au gym de l’université et je continuais le tennis. À l’inverse, je coupais le superflu (la télé) ».En ce qui a trait à la mémorisation et à l’organisation, pour Me, Barreau 2023, tout connaître ne sert à rien.« Trouve-toi une bonne méthode pour te retrouver dans le livre. Pour ma part, j'avais un code de couleurs et je notais tous les renvois, j’avais réussi à faire une sorte de chemin dans le code. Je n’ai jamais essayé d’apprendre par cœur, juste comprendre ce qui était écrit ».Pour Me St-Aubin, « la clé du succès n’est pas de mémoriser, mais de savoir où chercher, c’est fondamental ».Pendant l'examen, Me, Barreau 1980, estime que si on bloque sur une question, il ne faut pas s’attarder pendant des heures, et passer à la suivante. Bloquer fait monter le stress et diminue la confiance en soi, d’après lui.Comment trouver l’équilibre entre la préparation et le bien-être? Pour Me Perron, il ne faut pas couper les interactions sociales sans pour autant tomber dans les excès.« Il faut continuer à voir ses amis, dépendamment de l’activité que l’on fait bien sûr. Je parle de prendre un café pour parler de ce qui nous tracasse et non pas de beuverie jusqu’à 3h du matin », précise-t-il.