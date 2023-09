Jennifer Teskey. Source: LinkedIn

est nommée associée-chef de la direction canadienne de Norton Rose Fulbright avec prise d’effet le 1ᵉʳ janvier 2024.Elle prendra le relais dequi était aux commandes du cabinet pendant près de neuf ans.« La nomination de Jennifer ouvre la voie à une nouvelle ère en matière de leadership. Elle a en main tous les atouts nécessaires pour donner suite aux réalisations exceptionnelles et maintenir le dynamisme qui ont marqué le mandat de Charles, afin de propulser le cabinet vers l'avant », a affirmé, président canadien de Norton Rose Fulbright.Me Teskey a débuté sa carrière chez Norton Rose alors qu'elle était étudiante en droit en 2002. Elle est maintenant administratrice nationale canadienne des litiges et différends et cheffe canadienne des institutions financières.Depuis 2018, elle est membre du comité de direction canadien. Elle est également membre du comité exécutif mondial depuis 2021.« Je suis honorée d'assumer ces responsabilités et enthousiaste à l'idée d'aborder la prochaine étape de la croissance du cabinet », a déclaré Me Teskey.« Les clients savent qu'ils peuvent faire appel à nous quand les résultats comptent. Chaque jour qui passe, nous sommes résolus à gagner leur confiance et à les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires », a-t-elle conclu.