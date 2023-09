Aaron Wenner et Colin Lachance. Source: LinkedIn

Après un été riche en rachats et en fusions de legaltechs, c’est au tour de deux joueurs canadiens d’unir leurs forces en recherche et en rédaction juridique, avec le marché américain comme objectif.CiteRight et JuriSage entendent proposer au marché un outil fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle (IA), qui optimise la recherche et la rédaction en litige.La Torontoise CiteRight est un outil de rédaction de documents pour les plaideurs, à partir d’une page blanche. De son côté, JuriSage utilise l'IA pour produire des informations sur la jurisprudence, en permettant des recherches sur toutes les plateformes de recherche juridique. Cette firme basée à Ottawa se démarque par l’intégration dans le flux de travail des juristes.Les deux entreprises disposaient chacune de plans pour entrer sur le marché américain, rapporte Canadian Lawyer Mag. C’est aussi cet objectif que les deux firmes mettent en commun en unissant leurs forces. La nouvelle entité, qui portera le nom de JuriSage, prévoit de déployer son offre aux États-Unis au premier semestre de 2024.« Nous sommes ravis de ce que cette fusion signifie pour nos clients », commente, avocat et codeur autodidacte, qui devient le PDG de la société fusionnée. « De l'extension des capacités de CiteRight aux plaidoiries des parties adverses, à l'extraction et à l'enrichissement transparents des connaissances, et à l'accès dynamique aux suggestions et analyses pertinentes de la jurisprudence — nous avons entendu ce qu'ils voulaient, et grâce à cette fusion, nous répondons. », le fondateur et PDG de Jurisage, devient directeur de l’innovation de la nouvelle société. Avant de développer son entreprise, Colin Lachance a été le PDG de CanLII et le directeur général par intérim pour l'Amérique du Nord chez vLex.