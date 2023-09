Source: Shutterstock

Selon le Barreau-Mètre 2022, les avocats ayant 10 ans et moins de pratique représentaient 35,62 % de l’ensemble des avocats du Barreau du Québec en 2021. Cela représente au total 10 150 avocats.L’âge moyen des jeunes juristes est d’environ 32 ans. Les avocats âgés de 30 à 34 ans constituent la catégorie d’âge la plus importante parmi les avocats ayant 10 ans et moins de pratique (40,07 %). Environ 76,11 % des jeunes avocats sont âgés de moins de 35 ans.Les jeunes avocats comptent en moyenne cinq années de pratique. C’est toutefois les avocats ayant de six à dix années de pratique qui constituent la catégorie la plus importante chez les jeunes professionnels du droit.Il y a environ 37 % des jeunes avocats qui sont inscrits au Barreau de Montréal, 35 % au Barreau de Québec et 32 % dans les Barreaux de région.Pour l’année 2021, les avocats ayant 10 ans et moins de pratique représentaient 49,73 % des avocats du Barreau d’Abitibi-Témiscamingue. Il s’agit du barreau de section où les jeunes avocats ont la plus forte représentation par rapport aux autres barreaux de section, une situation qui est constante depuis 2017.Côté études, environ 54 % des jeunes avocats ont poursuivi leurs études au-delà du baccalauréat en droit et 26,50 % d’entre eux détiennent l’équivalent d’une maîtrise, d’un doctorat ou d’un postdoctorat.Plus les années avancent, plus la profession d’avocat se féminise.En 2021, les avocates ayant 10 ans et moins de pratique représentaient 63,69 % des jeunes avocats. La proportion des femmes dans la profession est en constante augmentation depuis plusieurs années. Les femmes représentent 50,7 % des avocats ayant plus de 10 ans de pratique.Parmi l'ensemble des avocats, les jeunes avocats représentent 54,62 % de ceux qui appartiennent à groupe ethnoculturel et 30,81 % de ceux qui appartiennent à la communauté autochtone. Les avocats de 10 ans et moins représentent par ailleurs 54 % de tous les avocats inscrits au Barreau qui appartiennent à la communauté LGBT et 31,67 % de ceux qui vivent avec une situation de handicap.