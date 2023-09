Alexane Bois. Source: Charness, Charness & Charness

S’exercer dans le milieu juridique en tant que parajuriste avant de se lancer dans l’École du Barreau… C’est l’option choisie par Alexane Bois.La future avocate a terminé son baccalauréat en droit en 2021 et plutôt que d’enchaîner tout de suite avec l’École du Barreau, elle a décidé de s’offrir une première expérience dans un cabinet en tant que parajuriste.« J'ai décidé de prendre une pause après mon baccalauréat parce que je ne me sentais pas de passer le barreau », confie la jeune femme.Alexane Bois a alors été recrutée par le cabinet Charness, Charness & Charness.« Mon rôle, c'est vraiment d'assister l’avocat sur tout ce qui concerne les documents juridiques, les lettres de mise en demeure, les demandes introductives d'instance… ».Sa principale tâche? Faire en sorte de faciliter un maximum le travail des avocats.Alexane Bois s’assure que tout soit bien organisé et que les papiers qui doivent être envoyés le soient dans les délais imposés.Selon la future avocate, passer par la pratique est essentiel avant de se lancer dans l’École du Barreau.« On ne se rend pas compte quand on est dans la formation en droit. On apprend énormément de théories, on nous dit tel article du code de procédure, tel article du code civil… Mais en tout cas, pour mon expérience personnelle, il y avait quelque chose que je n’arrivais pas à comprendre ».« Je suis quelqu'un d'assez visuel donc c'est vrai que lire un code sans avoir aucun exemple, ç'a toujours été compliqué pour moi », poursuit-elle.En arrivant au sein du cabinet Charness, Charness & Charness, les avocats ont pris le temps de lui expliquer concrètement les documents juridiques du quotidien.« On m'a tout de suite montré des modèles de mise en demeure, à quoi ça ressemblait, on m'a montré des jugements, comment rédiger une demande introductive d'assistance, comment rédiger une lettre qu'on envoie au défendant ».En définitive, cette première expérience professionnelle lui permet de réaliser que le milieu juridique n’est pas aussi compliqué qu’elle le pensait.Mais surtout, ce poste lui a fait gagner confiance en elle. « Ça me permet d’avoir l'expérience du terrain et d'être plus claire avec les délais, parce qu'en droit, un délai, c'est quelque chose de très compliqué et de très rigoureux ».« C’est vraiment quelque chose que je conseille aux autres étudiants! », assure-t-elle.