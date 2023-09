Alexandra Beaubien, Sophia Mammas et Marie-Noëlle Galarneau. Source: LinkedIn / Blakes

etrejoignent Blakes à Montréal.rejoint le groupe Services financiers. Elle a effectué son stage chez Blakes où elle a aussi travaillé comme étudiante en droit. Elle a aussi travaillé comme étudiante en droit chez Desjardins et chez Murdoch Archambault avocats inc. Elle est diplômée en droit de l’UdeM où elle a aussi décroché une maîtrise en communication politique.Elle détient aussi un baccalauréat en arts, sciences politiques et histoire de McGill.intègre l’équipe de droit commercial et des sociétés. Elle était auparavant stagiaire chez Blakes, où elle a aussi travaillé comme étudiante en droit. Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa et détient aussi un baccalauréat en arts de McGill.rejoint l’équipe de litige et de règlement des différends. Elle a été étudiante en droit puis stagiaire en droit chez Blakes et a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke.