La nouvelle avocate Delphine Simard et les nouveaux avocats Guillaume Fournier et Jacques-André Simard. Source: LinkedIn

Le cabinet Norton Rose Fulbright accueille dans son équipe trois jeunes avocats.« J'ai le grand plaisir d'accueillir la nouvelle avocateet les nouveaux avocatsetau sein de notre bureau de Québec. Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de voir tout ce que nous allons accomplir ensemble. Félicitations! », a mentionné sur LinkedIn l’associée directriceDelphine Simard est avocate en litiges civils et commerciaux. Dans le cadre de sa pratique, elle donne des conseils juridiques, rédige des procédures et représente des clients devant les tribunauxAvant d’être avocate, Me Simard a été auxiliaire de recherche pour le jugede la Cour supérieure du Québec. Elle a aussi été étudiante en droit puis stagiaire chez Norton Rose.Durant ses études en droit, elle a participé à la 44e édition du concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault. Elle a remporté le prix coup de cœur des juges ainsi que la première place lors de la première édition des Enjeux du droit.Elle a également été inscrite au Tableau d’honneur de la Faculté de droit de son université.Delphine Simard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Guillaume Fournier est avocat en droit des affaires.Il axe sa pratique sur tous les aspects du droit des sociétés et du droit commercial et s'intéresse particulièrement aux fusions et acquisitions, aux financements de sociétés et aux réorganisations d'entreprises.Avant de devenir avocat, il a été étudiant en droit puis stagiaire chez Norton Rose. Durant ses études, il a été membre du Comité de droit criminel et pénal de son université et parrain au programme de jumelage des étudiants étrangers.Me Fournier détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval ainsi qu’un certificat de droit transnational de l’Université de Genève.Jacques-André Simard exerce sa pratique en litiges civils et commerciaux. Selon le cabinet, il se démarque par sa capacité à proposer des solutions pratiques et novatrices aux clients.Avant de devenir avocat, Me Simard a effectué un stage à titre d’auxiliaire juridique à la Cour supérieure du Québec auprès des jugeset. Il a également été étudiant en droit puis stagiaire chez Norton Rose.Titulaire d'une licence de pilote, il possède une connaissance fine de la réglementation aéronautique canadienne.Jacques-André Simard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.