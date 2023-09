Source: Shutterstock

Un bailleur de fonds ne regrettera pas d’avoir avancé 50 millions de dollars pour financer un litige entre la compagnie pétrolière YPF et l’Argentine.En 2012, le pays d'Amérique du Sud avait saisi les actifs de la compagnie pétrolière YPF. Celle-ci s’est retournée contre cette décision, en obtenant le financement de la procédure juridique par la firme américaine Burford Capital.Les actionnaires d'YPF ne disposaient pas des ressources nécessaires pour financer le dossier eux-mêmes. Burford Capital a acquis les droits relatifs à la réclamation au cours d’une vente aux enchères publiques dans le cadre d'une faillite.Or, un juge de New York vient de condamner l’Argentine à verser 16 milliards de dollars à la compagnie pétrolière, rapporte Bloomberg.Sur ce total, la part de Burford Capital, prévue par contrat, se monte à pas moins de 6,2 milliards de dollars, soit un rendement de 37.000 % sur l’investissement initial…!Cette rentabilité exceptionnelle n'est toutefois pas encore définitive. L'Argentine a annoncé qu'elle allait faire appel de l'ordonnance rendue par la juge de districtMais si ce montant était maintenu, il s’agirait du record en matière de financement de litiges.« Le modèle fonctionne, il apporte une réelle valeur ajoutée aux entreprises clientes », a sobrement commenté, le patron de Burford Capital, qui a cofondé la firme en 2009 après avoir été le directeur juridique de Time Warner.Le modèle de Burford Capital consiste à identifier des demandes juridiques sous-évaluées, à financer les honoraires d'avocats et à prélever un pourcentage sur la somme obtenue.La firme peut également revendre une partie de sa participation à d'autres investisseurs. Dans le litige avec l'Argentine, Burford Capital a revendu le tiers de sa participation à deux grands fonds spéculatifs pour un montant de 236 millions de dollars… qui obtiendront, eux aussi, leur part du gain, si la décision du tribunal est maintenue.