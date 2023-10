Me Josée Bédard. Source: LinkedIn

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de deux juristes.Meest nommé président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline. Jusqu’à présent, l’avocat était président en chef adjoint et président en chef par intérim de ce bureau.Me Lord est président du conseil de discipline depuis 2015. Auparavant, il a pratiqué durant huit années à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), où il était régisseur et vice-président à la fonction juridictionnelle.Admis au tableau de l’ordre en 1982, Me Daniel Lord a commencé à exercer en pratique privée, chez Lord, Fournier, Tourangeau, puis chez Gamache, Godin & Doyle. Il entame ensuite des expériences de directeur de cabinet, d’abord au cabinet du ministre des Finances, puis à celui du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.Il revient à la pratique privée, avant d’être nommé directeur général de l’Association des optométristes du Québec. Il exerce ces fonctions durant sept années.Me Daniel Lord effectue alors un retour dans les cabinets en 2003. Directeur de cabinet du ministre de la Sécurité publique, il se joint au cabinet du Whip en chef du gouvernement de 2005 à 2007.Me Daniel Lord détient une licence en lettres légales de l’Université de Montréal, et une maîtrise en éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke.Meest nommée membre de la Commission sur les soins de fin de vie.La notaire est conseillère juridique et conférencière en droit des personnes et des successions au cabinet Josée Bédard à Québec. Elle est aussi coroner depuis 2017.Elle était auparavant notaire associée chez Mathieu et Bédard, notaires.De 2015 à 2020, la notaire a été formatrice en gestion pour les stagiaires en notariat à la Chambre des notaires du Québec. Durant dix ans, elle a été membre du comité régional de concertation pour contrer la maltraitance envers les aînés, pour la région de Québec. Elle a été membre du Conseil de la justice administrative.Me Josée Bédard a été la présidente de la Société Alzheimer de Québec jusqu’en juin 2022.Me Bédard détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université Laval. Elle a également suivi des études en sociologie.