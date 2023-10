Me Camille Rochefort Racicot. Source: LinkedIn

Merejoint le DPCP à titre de procureure.« J’ai le plaisir de vous annoncer que je commence un nouveau poste de Procureure aux poursuites criminelles et pénales pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales! C'est avec enthousiasme que je débute cette nouvelle aventure! », a-t-elle déclaré sur LinkedIn.Auparavant, Me Camille Rochefort Racicot était directrice des affaires juridiques pour le groupe La Tanière, qui abrite plusieurs restaurants.Elle a également travaillé pour plusieurs cabinets dont Accident Solution Légal, un cabinet montréalais spécialisé en recours de nature administrative dans le cadre de procédures impliquant la CNESST.Côté bénévolat, la nouvelle procureure du DPCP a été membre du conseil d'administration de l’Association générale étudiante de droit de l'Université de Sherbrooke.Me Camille Rochefort Racicot est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.