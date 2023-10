Mes Élise Veillette, William Colish et Lev Alexeev. Source: LinkedIn

La demande d’action collective a été intentée le 22 septembre dernier en Cour supérieure contre plusieurs centres de protection de la jeunesse par un dénomméHarry Dandy, 72 ans, est né et a grandi à Kipawa en Abitibi-Témiscamingue et est membre de la Première Nation Kebaowek.À l’âge de six ans, il a fréquenté l’école Temiskaming Indian Day School (TDS), où il aurait été victime d’abus physiques de la part de ses enseignants et de ses prêtres. Il se serait fait dire presque quotidiennement qu'il était un « sauvage » ou un « indien à deux balles ».À l’âge de 13 ans, il a été transféré dans le centre d’accueil Shawbridge, à Montréal, en raison de ses « problèmes de délinquance ». Il aurait ainsi fait face à d’autres abus, souvent « pires » que ceux qu’il a subis à la TDS.En effet, des agents de sécurité auraient attaqué des petits garçons et les auraient agressés physiquement et verbalement de manière régulière. Les enfants plus âgés étaient souvent chargés par le personnel de « discipliner » les plus jeunes. Or, ceux-ci auraient souvent abusé sexuellement des jeunes dans le dortoir.Le demandeur a également observé que d'autres enfants étaient « ridiculisés et dénigrés » par le personnel de Shawbridge, souvent en raison de leur identité autochtone. Il aurait ainsi appris à dissimuler son identité autochtone afin d’éviter des abus similaires.Ce recours collectif a été intenté au nom de « toute personne des Premières Nations, Inuit ou Métis, y compris les personnes sans statut, qui a été placée, le 1ᵉʳ octobre 1950 ou après cette date, dans un centre d'accueil alors qu'elle était âgée de 17 ans ou moins ».Les avocats représentant le groupe sont Mesetdu cabinet Alexeev Avocats.Le requérant réclame aux défenderesses de payer la somme de 500 000 $ à titre de dommages moraux et à payer aux membres du groupe un montant encore à déterminer à titre de dommages-intérêts punitifs.