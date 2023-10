Éric Hardy. Source: Droit-Inc

L'honorable, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé cette semaine la nomination d’comme juge puîné de la Cour d’appel du Québec.Il occupera ainsi le poste de l’honorable, qui continuera de siéger à la Cour à titre de juge surnuméraire.« Je souhaite au juge Hardy beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien les Québécois en tant que membre de la Cour d'appel du Québec », affirme le ministre de la Justice.Éric Hardy détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a aussi entrepris des études de deuxième cycle à l’Université de Londres, en Angleterre, où il a obtenu une maîtrise en droit en 1989.Il a commencé sa carrière comme avocat au sein du cabinet Phillips & Vineberg (aujourd’hui Davies) dans le domaine des litiges commerciaux, en 1990.Pendant plusieurs années, il a pratiqué dans de nombreux domaines du droit, notamment le droit des assurances, le droit de la responsabilité civile et professionnelle, le droit commercial et des entreprises et le droit de l’environnement.Au moment de sa nomination à la Cour supérieure du Québec en 2018, le juge Hardy pratiquait à titre d'avocat plaidant au sein du cabinet Ogilvy Renault (maintenant Norton Rose Fulbright).Il a plaidé devant tous les échelons du système judiciaire du Québec et devant la Cour suprême du Canada.Tout au long de sa pratique, le juge Hardy « a contribué à la formation et au mentorat de jeunes avocats ». Il a également travaillé « à la simplification des procédures pour assurer l'accès à la justice et l'équité ».La juge en chefsouhaite au juge Hardy « la plus cordiale des bienvenues à la Cour » et se réjouit de cette nomination « d’une grande qualité, qui rejaillit sur l’ensemble de la Cour ».