« Nous sommes heureux de vous informer que vous bénéficierez désormais de l'expertise de notaires professionnels au sein de notre cabinet d'avocats, a annoncé Bouchard+Avocats sur LinkedIn. Une nouvelle ère de services juridiques s'ouvre pour vous. Me, Meet Mese joignent à nous dès ce jour et nous sommes très fiers d’annoncer leur arrivée ! »Le cabinet est implanté dans la région de Québec depuis plus de 35 ans. Il propose des services en droit des affaires, du travail, en droit immobilier, de la famille, de la propriété, et en litige.Les professionnelles du droit proviennent de l’étude Nancy Roy Notaires, qui cesse ainsi ses activités. « On est vraiment désormais intégrées à l’équipe de Bouchard +, explique Me Roy à Droit-inc. C’est officiel depuis début octobre. Notre réceptionniste nous suit également chez Bouchard+. »Elle explique que son équipe de notaires collaborait déjà avec le cabinet d’avocats sur certains dossiers depuis plusieurs années. Cette décision s’inscrit dans un souci d’efficacité, selon elle, pour pouvoir servir leur clientèle commune d’une façon plus complète.« Ça va me permettre de me concentrer davantage sur mon travail de notaire et un peu moins de gestionnaire. Ce côté-là me rejoignait moins, je suis notaire à la base et le côté administration, c’était rendu un peu lourd. C’est le meilleur des deux mondes. »La notaire travaille principalement dans l’immobilier, le familial également « avec tout ce qui est testaments, mandats de protection »… Me Lamontagne travaille beaucoup sur des successions, des règlements de successions, de la planification successorale, et Me Maltais est une nouvelle notaire dont les champs d’intérêt sont pour l’instant à explorer.Dans les prochains mois, les trois notaires travailleront directement dans les locaux du cabinet d’avocats.