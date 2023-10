Sources: SAGE et Shutterstock

Le Service des avocats de garde (SAGE) est toujours à la recherche de bénévoles pour compléter son équipe. Les avocats exerçant en droit de la famille sont invités à l’aider à se relancer à temps plein.Rappelons qu’il a repris du service après une interruption de trois ans. Le SAGE propose des séances d’information, dans le cadre d’un dossier en matière familiale, aux justiciables non représentés par un avocat.Les séances sont uniquement offertes sur référence de la Cour et ont lieu entre 9h30 et 12h au Palais de Justice de Montréal, dans un premier temps du mardi au jeudi. L’équipe de bénévoles doit être complétée pour qu’il ouvre par la suite cinq jours par semaine.L’objectif, derrière la mission du SAGE, est d’apporter une aide ponctuelle aux justiciables non représentés afin de faciliter l’accès à la justice. Ce service a été créé en 2010 et jusqu’en 2020, près de 2300 consultations ont été offertes à des personnes non représentées par un avocat, selon le Barreau de Montréal. Soit plus de 200 par année.« L’avocat de garde fournit de l'information juridique de base, qui ne s’adresse à aucune personne en particulier, qui n’est pas transmise en réponse à des questions précises et qui ne constitue pas une appréciation sur un sujet susceptible d’interprétation ou de controverse, est-il précisé. L’information transmise ne vise pas à conseiller le justiciable, mais à l’orienter, puisque l’avocat de garde ne le représente pas. L’avocat peut, notamment, lui indiquer les formulaires à compléter ou les documents à fournir à l’autre partie et à la Cour. »Désormais, le SAGE peut servir les justiciables se présentant à la Cour de manière virtuelle.