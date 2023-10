L’équipe de KRB Avocats a récemment participé à un événement animé de 5 à 7 à l’Université Laval.« C'était une occasion fantastique de discuter des pratiques de notre cabinet. Échanger avec les étudiants de Laval a été vraiment inspirant, car nous avons été impressionnés par leur enthousiasme et leur curiosité », s’est réjoui le cabinet sur LinkedIn.Les associés du comité transfrontalier et international de Fasken ont été reçus par l’ambassadeur du Canada en Belgique,à une réception à l’ambassade du Canada à Bruxelles.Les entrepreneurs et collaborateurs de Delegatus ont enfilé leurs gants de golf lors de la traditionnelle compétition amicale annuelle.« Un bel esprit de collaboration a animé cette journée où les joueur-euses d'expérience ont instinctivement aidé les plus novices ».Le groupe de droit de la construction de Miller Thomson a récemment présenté sa conférence annuelle à Montréal. À cette occasion, diverses questions d’actualité ont été abordées: les lois sur le paiement rapide, l’arbitrage en matière de construction commerciale, les contrats collaboratifs, la jurisprudence récente, les nouveaux pouvoirs de l’AMP et les réclamations pour retards.