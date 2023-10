Sophie Morin, Pascal Bouchard, Luc Boucher, Denis Boulianne et Jonathan Lee Hickey. Source: LinkedIn

Martin Cossette et Marc Babinski. Source: LinkedIn

Karen Abugaber, Chanelle Charron-Watson, Elisa Laxer, Dina Raphaël et Brigitte Roy. Source: LinkedIn

Jean-Daniel Bélanger, Thierry Brossard, Sandra Giguère, Andrée Lemay-Roux et Nicolas Vanasse. Source: LinkedIn

Mélissa Azuelos, Julien Brosseau, Mylène Lemieux-Ayotte et Jessica Syms. Sources: LinkedIn et archives

Le 21 novembre prochain se tiendra à l’Omni Mont-Royal la 10e édition des prix ZSA des conseillers juridiques du Québec.La soirée animée par l’avocatmettra en vedette plusieurs figures connues du milieu juridique dont l’excellence lors de la dernière année sera reconnue.Voici ces acteurs qui pourraient être couronnés le 21 novembre prochain:, EssilorLuxottica Canada Inc. et ses filialesMe Bouchard est vice-président des affaires juridiques et secrétaire corporatif chez Essilor Canada.Il est détenteur d’un baccalauréat en biologie médicale et d’une maîtrise en pathologie et biologie cellulaire. Il est membre du Barreau du Québec et compte plus de 14 années d’expérience juridique en tant qu’avocat.Avant de rejoindre Essilor Canada, il a travaillé comme avocat chez Fasken Martineau DuMoulin puis comme conseiller juridique international et représentant local de la conformité chez Shire., Mouvement DesjardinsAprès une quinzaine d’années en cabinet, Me Luc Boucher a été embauché comme directeur principal, projets et financement, aux affaires juridiques du Mouvement Desjardins, en 2012. Il occupe depuis 2021 un nouveau poste au sein de l’institution financière : chef des affaires juridiques.Avant de rejoindre Desjardins, il a travaillé chez Ogilvy Renault (devenu Norton Rose Fulbright) pendant 11 ans, puis comme avocat chez Stikeman Elliott pendant cinq ans., Ivanhoé CambridgeDenis Boulianne dirige l’ensemble des activités des affaires juridiques d’Ivanhoé Cambridge, notamment l’accompagnement des équipes d’investissement dans les acquisitions et dispositions, les financements, les partenariats et les projets de développement, ainsi que les opérations liées aux actifs gérés en direct.Avant de rejoindre Ivanhoé Cambridge, il a pratiqué le droit au sein des cabinets Fasken Martineau à Toronto et Shearman & Sterling à Paris, avant de se joindre au contentieux de Boston Scientific à Paris., QuébecorMe Lee Hickey est vice-président des affaires juridiques et secrétariat corporatif chez Quebecor Media Inc.Il a été admis au Barreau du Québec et au Barreau de l’Ontario et est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université McGill en propriété intellectuelle., PomerleauMe Morin est vice-présidente des affaires juridiques et opérations chez Pomerleau. Avant de rejoindre Pomerleau, elle a travaillé comme avocate chez Gowling Lafleur Henderso puis comme directrice légale chez La Nouvelle Autoroute 30 CJV. Elle a aussi été avocate pour Signature on the Saint Lawrence.La Barreau 2005 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal., DavieMarc Babinski s'est joint à Davie en 2014, avec déjà plus de 25 ans d'expérience dans la pratique du droit. Il a été admis au barreau en 1989 et a été le chef régional du droit commercial des entreprises pour l’un des plus grands cabinets d'avocats du Canada, Borden Ladner Gervais.Il a également travaillé avec une grande variété de clients, allant des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) aux directeurs financiers, en passant par les PDG de sociétés à capital-risque, les gestionnaires de fonds de capital-risque et de capital-investissement, les juristes d'entreprise et les dirigeants d'associations professionnelles et d'organismes régissant le sport., BCEPremier vice-président, stratégie d'entreprise de BCE et directeur général de Bell Ventures, il est également secrétaire général de BCE et de Bell.Me Cossette est titulaire de diplômes en droit de l'Université de Montréal et de la Osgoode Hall Law School, d'un MBA de la John Molson Business School en plus d’être membre du conseil d'administration de Grandé Studios. En 2009, il a été reconnu par le magazine Lexpert comme l'un des 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada., EBC Inc.Avocat et membre du Barreau du Québec depuis 1993, Martin Houle dirige les finances et l'administration d'EBC depuis 2011. Il dirige les départements de la comptabilité, des finances, des affaires juridiques, de l'informatique et du garage., UAP Inc.Me Rolland est directeur aux affaires juridiques chez UAP Inc. Le Barreau 1991 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal., Transat A.T. incMe Abugaber est directrice principale des affaires juridiques chez Transat. Avant elle travaillait comme avocate chez Woods, au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, chez Chianetta Cloutier - Hovington Pellerin et chez Greenspoon Perreault.Elle a de fortes compétences en négociation, droit commercial, litige, conseil juridique et propriété intellectuelle., Bombardier Inc.Me Charron-Watson est directrice des services juridiques, litiges et réclamations chez Bombardier. Avant de rejoindre Bombardier, elle a travaillé comme étudiante en droit chez Heenan Blaikie puis comme avocate chez Woods.La Barreau 2010 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval., Dragados Canada cin / Consortium NouvLR sencElisa Laxer est directrice des affaires juridiques chez Dragados Canada, Inc.Avant de rejoindre cette entreprise, elle a travaillé comme avocate chez Phillips Friedman Kotler, comme conseillère juridique à la Ville de Côte Saint-Luc et chez Siemens.La Barreau 2006 détient un baccalauréat en droit et juris doctor de l’Université de Montréal en plus d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill., BMO Financial GroupDina Raphaël est conseillère juridique chez BMO. Avant de rejoindre la banque, elle a travaillé comme professeure invitée à l’Université de Montréal puis comme associée chez Lavery pendant près de 15 ans.Elle dirige l'équipe qui soutient la BMO pour toutes les questions de contentieux, d'emploi et de réglementation au Canada et gère les risques juridiques et de réputation. Elle est également responsable de l'équipe juridique qui soutient la Division du Québec., WSP Global Inc.Brigitte Roy est conseillère en assurance et règlement des différends chez WSP Global Inc.Avant de rejoindre WSP, Brigitte Roy a travaillé comme avocate Robinson Sheppard Shapiro. La Barreau 1991 détient un diplôme en droit de l’Université McGill., Inversago Pharma Inc.Me Bélanger a plus de 15 ans d'expérience en tant que conseiller juridique principal, avec une expérience de pointe dans les questions de valeurs mobilières transfrontalières. Avant de se joindre à Inversago en août 2022, Jean-Daniel Bélanger a commencé sa carrière en pratique privée, se concentrant sur les questions de droit des affaires et des valeurs mobilières, avant de se joindre à Neptune Wellness Solutions Inc. et à sa filiale Acasti Pharma Inc. où il a occupé le poste de vice-président des affaires juridiques et de secrétaire., Alterra Mountain CompanyMe Brossard est avocat principal adjoint pour Alterra Mtn Co. Avant de les rejoindre, il a travaillé comme conseiller juridique pour Radialpoint, pour AbitibiBowater et pour Labatt Breweries of Canada. Il a aussi été vice-président aux affaires juridiques chez Intrawest., Plus CompanySandra Giguère est conseillère juridique pour Plus Compagny. Avant de rejoindre cette entreprise, elle a été propriétaire du cabinet Joli-Coeur Lacasse puis vice-présidente Vision 7 International Inc.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval., Pure IndustrielMe Lemay-Roux est vice-présidente des affaires juridiques. Elle est chargée de superviser le département des affaires juridiques, de gérer les questions de gouvernance interne, d'évaluation des risques et de mettre en œuvre les processus interdépartementaux.Avant de rejoindre Pure Industriel, elle a travaillé comme directrice des affaires juridiques chez Cominar., Mdf commerce Inc.Nicolas Vanasse est vice-président, directeur juridique et secrétaire général de Mdf commerce.Il a plus 20 ans d'expérience dans le monde des affaires, notamment dans la pratique du droit et la gestion d'une équipe juridique, ainsi que dans l'analyse, la structuration, la négociation et la conclusion de transactions commerciales et d'entreprises sophistiquées.Avant de rejoindre Mdf commerce, il a été premier vice-président, directeur juridique et secrétaire général d'eStruxture Data Centers Inc ainsi que vice-président exécutif, directeur juridique et secrétaire général de Lumenpulse Inc., Dialogue Health Technologies Inc.Me Azuelos est chef adjointe du contentieux et secrétaire générale adjointe de Dialogue. Avant de rejoindre cette entreprise, elle a travaillé comme avocate chez Borden Ladner Gervais, comme conseillère juridique chez CAE puis comme vice-présidente aux affaires juridiques chez Lightspeed HQ., nestoMe Brosseau est conseiller juridique chez Nesto.Avant de rejoindre l’entreprise, il a travaillé comme conseiller juridique chez Uni-Sélect, comme vice-président des affaires légales chez DIREXYON Technologies puis comme conseiller juridique chez AppDirect., Air CanadaMe Kourelis est conseillère juridique chez Air Canada.Avant de rejoindre Air Canada, elle a travaillé comme recherchiste à l’Université McGill, comme associée chez Heenan Blaikie et chez Dentons.Maria Kourelis détient un baccalauréat en droit et un Juris Doctor de l’Université de Montréal.Cisco Systems Canada Co.Me Mylène Lemieux-Ayotte est pour sa part conseillère juridique en droit commercial et des technologies chez Cisco depuis 2018., Banque LaurentienneMe Syms est conseillère juridique en chef des affaires corporatives et secrétaire corporative adjointe.Avant de rejoindre la Banque Laurentienne, elle a travaillé comme stagiaire chez Stonehenge Management puis comme associée chez Langlois.La Barreau 2012 détient un diplôme en droit de l’Université McGill., Financière Banque NationaleMe Lavallée est retraité de Banque Nationale Groupe financier, où il a travaillé de 2003 à 2022 à titre de premier vice-président des affaires juridiques. Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable des services de courtage de plein exercice, de la gestion de patrimoine, des activités de gestion de portefeuille, des services fiduciaires et de garde, du courtage réduit et de la distribution de titres d’OPC.Avant de travailler pour Banque Nationale Groupe financier, il a exercé au sein du cabinet Lavery pendant 10 ans dans les domaines du litige civil et commercial et de l’assurance commerciale.« Je suis surpris et touché d’avoir gagné ce prix. Toutefois, je ne le gagne pas seul. Je le partage avec mon équipe de la Financière Banque Nationale sans qui je n’aurais pas pu me rendre où je suis aujourd’hui », dit-il.